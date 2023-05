Ve vstupní hale usměvavá recepční, úsměv na rtech vidíte i u procházejících zaměstnanců a po typickém nemocničním zápachu, který leckde praští do nosu hned při vstupu, nikde ani památky.

Cílem nemocnice Sv. Anna je vrátit pacienty brzy do domácího léčení a běžného života. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Snažíme se být především rodinná léčebna a to se vším všudy,“ usmívá se mému překvapení ředitelka Nemocnice následné péče Svatá Anna Dagmar Špédlová. A rovnou na mne spouští jednu z věcí, co ji nejvíce tíží na srdci. „My nejsme léčebna dlouhodobě nemocných, jak se mnozí často domnívají. U nás se jedná o následnou péči po akutních ošetřeních nebo po hospitalizacích, kterou potřebují pacienti po různých operacích jako jsou výměny kloubů nebo operace páteře. Ti jsou u nás samozřejmě v největší míře, protože je u nás vyhlášená rehabilitace, ale zůstávají u nás na doléčení i pacienti po jiných akutních onemocněních. Naším cílem je všechny tyto pacienty co nejdříve zrehabilitovat, aby se mohli vrátit domů do domácího prostředí a normálně dále fungovali v běžném životě. Zjednodušeně řečeno následná péče je na doléčení pacienta, nikoliv na jeho dlouhodobé odložení,“ říká. Její slova doplňuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Miroslava Kordíková: „Další smutnou skutečností, se kterou se zde často setkáváme je fakt, že si lidé neuvědomují, že jejich staří rodiče potřebují domácí péči, že je třeba se o ně postarat, že není možno je po použití odložit jako věc.“

Kromě typické léčby je hlavní snahou nemocnice, jejímž vlastníkem je Plzeňský kraj, je zapojit do rekonvalescence pacientovu rodinu. „Bohužel se často setkáváme s naprosto nepochopitelným postojem, kdy rodina o svého blízkého, který je u nás hospitalizován, nejeví potřebný zájem a všechny starosti háže nám na hlavu. Často slyšíme ohranou písničku typu: „Vy jste tu od toho, vy se starejte.“ , kroutí hlavou Špédlová. Přestože sociální příspěvek na péči člena rodiny není v současné době nijak nízký, často se nestává, že by se někdo z rodiny zamyslel nad tím, že s pacientem zůstane doma a převezme péči o něj. S tím prý souvisí i leckdy až nevhodné ahrubé chování vůči fyzioterapeutce, která se snaží pacientovým bližním ukázat, jakou péči bude doma potřebovat, jak ho uchopit, jak nakrmit, jak mu pomoci z lůžka. S podobným přístupem se však personál setkává i u některých pacientů, kteří si myslí, že rehabilitační pracovník vše dokáže sám bez jejich spolupráce. „Pravdou ale je, že ač máme opravdu pohodový personál, občas prostě musí sestra nebo ošetřovatel skutečně houknout a pak už vše šlape jak hodinky,“ líčí každodenní chléb svých podřízených Kordíková.

Udržet chod nemocnice o třech patrech po 32 zdravotních lůžkách od tzv. lehčích pacientů až po pacienty po mozkových příhodách, autohaváriích či jiných těžkých úrazech je skutečně náročné. „Neexistuje, že by nám chyběl personál,“ vysvětluje jasná pravidla ředitelka Špédlová. Pomine-li fakt, že vše je od zdravotní pojišťovny stanovené vyhláškou, pacienti nesmí být v žádném případě ochuzeni o jakoukoliv standardní péči. V nemocnici pracuje ortopéd, chirurg, internista, rehabilitační lékař a oproti jiným podobným zařízením disponuje také větším počtem fyzioterapeutů. Zatím situace dovoluje absenci mladých lékařů, kteří zůstávají většinou po ukončení studií ve větších nemocnicích, nahrazovat lékaři v důchodovém věku. „Jsou to skvělí diagnostici, společně se sloužícími sestřičkami tvoří vždy skvělý tým,“ tvrdí Špédlová. Ta musí řešit také dostatek ošetřovatelů, zdravotních sester i pomocného personálu. „Uklízet k nám chodí většinou důchodkyně, které si rády přivydělají nějakou korunu. Mám s nimi dobrou zkušenost. Díky svému věku jsou empatické k našim pacientům. Poklábosí s nimi, povzbudí je či vyslechnou,“ říká ředitelka. Špatnou zkušenost má naopak se zdravotními sestrami ze zahraničí, které přijala ještě před vypuknutím covidu. „Začínaly samozřejmě jako ošetřovatelky, ač měly z rodné vlasti potvrzení o tom, že jsou zdravotními sestrami. Zařídili jsme jim ubytování, jazykové kurzy, proškolení, prostě dva a půl roku jsme si je piplali a když udělaly potřebné zkoušky, všechny tři od nás odešly s tím, že v Praze budou mít lepší podmínky a vyšší plat. A nemůžete vůbec nic, zůstane jen hořkost,“ potvrzuje její slova Miroslava Kordíková.

Čekací lhůty na potřebnou rehabilitaci se v posledních měsících prodloužily na týden až 14 dní. Důvodem je dle slov obou vedoucích žen skutečnost, že po covidové době přichází do nemocnice stále více pacientů, kteří mají horší průběh nemoci a hůře se uzdravují než tomu bývalo dříve. Navíc pokud musí čas od času změnit tzv. papírově lůžko ze zdravotního na sociální, kdy pacient zůstává dále, ale pobyt si již hradí, je rázem o jednu postel méně.

Ke zlepšení nejen fyzického, ale i duševního stavu pacientů je u nemocnice v parčíku několik laviček k posezení a velké oblibě všech se těší nainstalované krmítko pro ptáčky, které je celoročně navštěvováno celou řadou opeřenců. (šav)