Ať už se jednalo o vážně míněné snahy místních starostů a regionálních politiků, nebo plané sliby provozovatelů soukromého zdravotnického zařízení, či o populistická prohlášení mediálně známých lékařů, veškeré snahy a sliby ztroskotaly. Někdy prý na nezájmu zdravotních pojišťoven, nebo na přístupu ministerstva zdravotnictví, jindy zase třeba na úplně něčem jiném. Ale vždycky se našlo vysvětlení, proč to nejde. Anebo se ta či ona snaha jaksi vytratila z povědomí…

Nyní se objevila další iniciativa, usilující o to, aby Tachovsko mělo okresní nemocnici. Každá taková snaha je dobrá, i když někdo může tvrdit, že za ní stojí politické zájmy, někdo zase naopak, že se v tomto případě o politiku vůbec nejedná.

Veškeré snahy za uplynulá léta přinesly jedinou jistotu – že nemocnice není a pravděpodobně už nikdy nebude. To by se musel stát asi opravdu zázrak. A možná ještě jedna příznivá skutečnost se dá na neexistující nemocnici najít – stále se vylepšují služby a vybavení místních poliklinik. A to je velké plus.