Zchátralá nemocnice v Plané na fotografiích. Totální zkáza, plíseň, prach

Do chátrající a zdevastované nemocnice v Plané u Mariánských Lázní se vypravila vyznavačka urbexu, která se na sociálních sítích prezentuje na profilu Lost in Time – Urbex. Na facebooku pak zveřejnila fotky z míst, kde mnoho žen z Tachovska, ale i Mariánskolázeňska rodilo své děti, a za léčbou se svými bolestmi a problémy do nemocnice přicházeli i další pacienti. V plánské porodnici se narodil i současný prezident Petr Pavel. Fotografie z místa poskytla také Deníku, stejně jako vyprávění a popis navštívených míst.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zchátralá budova bývalé nemocnice v Plané láká nejen bezdomovce, ale i urbexery. | Foto: se svolením facebook - Lost in Time - Urbex