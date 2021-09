Snaha mít okresní nemocnici na Tachovsku, konkrétně v Plané, se táhne od doby, co "nová" nemocnice v Plané zkrachovala. Podívejte se na některé, zásadní dění kolem plánské nemocnice v letech minulých, tak jak o nich psal Deník.

Nemocnice v Plané. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jak to bylo po roce 2005, kdy byl na zařízení podán konkurz:

2007 – Vítěz internetové dražby společnost Západočeská nemocnice nestihl zaplatit, ale slíbil: „Provoz nemocnice by se potom mohl rozběhnout do dvou až tří měsíců, přičemž plně funkční by plánská nemocnice byla o něco později.“

2008 – Situace kolem krajských voleb přinesla myšlenku: „Podle všeho má být za půl roku otevřená a zprovozněná zkrachovalá plánská nemocnice.“

2008 - „Věřím, že zprovoznění nemocnice je na dobré cestě, svazek obcí pro obnovení nemocnice určitě novému majiteli pomůže při rozjezdu a při vyřizování různých úředních záležitostí,“ řekl Deníku starosta Plané Karel Vrzala. Nemocnici koupila za čtyřicet milionů korun společnost FFUS, provozovat by ji měla firma Bussmark.

2008 - Osmého srpna, tedy v den, kdy bude slavit sto let od založení, chce nový majitel plánské nemocnice toto zdravotnické zařízení otevřít. V konečné fázi by měla plánská nemocnice disponovat celkově až s 250 lůžky.

2008 - V srpnu se má znovu otevřít plánská nemocnice. Ovšem rozsah poskytovaných služeb nebude zpočátku nijak velký. Pacienti tu například vůbec nenajdou některá oddělení, jejichž péče využívali před krachem zdravotnického zařízení před pěti lety. Třeba gynekologii, nebo oddělení dětské chirurgie s lůžky.

2008 - Nemocnice v Plané zůstane i nadále veřejnosti uzavřena. Podle původních plánů chtěli současní majitelé otevřít nemocnici dnes, v den stého výročí od jejího původního zprovoznění. Podle ředitele Petra Svobody se termín posunuje a zpozdí se zhruba o dva měsíce.

2008 - „Když to dobře půjde a vše dobře dopadne, tak bychom chtěli v prosinci najet na zkušební provoz. V lednu příštího roku bychom chtěli začít pracovat normálně,“ řekl ředitel Petr Svoboda s tím, že v dalších letech se otevře provoz i ve staré budově.