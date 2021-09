Exekutor zřejmě nejslavnější penalty fotbalové historie, která znamenala v roce 1976 zisk titulu Mistrů Evropy pro tehdejší Československo, zavítá na Tachovsko podruhé během krátkého období.

Nedávno totiž besedoval s fotbalisty Baníku Zadní Chodov při oslavách 60 let fotbalu v této obci. Deník při příležitosti návštěv fotbalové legendy na Tachovsku požádal Antonína Panenku o rozhovor

Asi nemohu začít jinou otázkou, než kterou jste musel slyšet nesčetněkrát. Ale letos v červnu uplynulo 45 let od vaší bájné bělehradské penalty. Jak na ni vzpomínáte s takovým odstupem let? A jak vnímáte to, že se vás spousta fotbalistů po celou tu dobu snaží napodobit?

Co k tomu říct (úsměv)? Za tu dobu jsem vyčerpal všechny možné odpovědi. Víc už se k tomu říct nedá. Samozřejmě jsem rád, když mě někdo napodobuje. Vlastně už je to 45 let, vystřídalo se několik generací fotbalistů a pořád je to aktuální. V životě by mě nenapadlo, že by tahle penalta měla vstoupit do historie fotbalu. Mám z toho radost. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem trochu smutný, protože jsem se vždycky snažil hrát pro diváky a pro radost a tahle penalta všechno, co jsem dokázal jiného, přehlušila.

V Zadním Chodově jste se zúčastnil setkání bývalých hráčů, budete také besedovat se sportovními příznivci v Plané. Zúčastňujete se podobných akcí často?

Chodíme na takové akce pravidelně, i když kvůli koronaviru jsme rok a půl nikde nebyli. Proto jsem rád, že se to začalo znovu rozvíjet, že si můžeme s lidmi popovídat, pokecat o fotbale, a tak.

Ještě si občas zahrajete?

Já bych si ještě rád občas zahrál. Hlava by chtěla, ale tělo říká ne. Fotbal je specifický v tom, že se u něj musí běhat. S míčem bych ještě něco dokázal udělat, ale bohužel, ten běh, ten pohyb, to už se nahradit nedá.

Jak vlastně žijete, jak se máte v běžném životě?

Jsem takový akční důchodce, pořád OSVČ v oblasti sportu. A sportovat se snažím pořád, přináší mi to obrovské potěšení a radost. Mám dobré základy ze školy, že se umím postavit ke každému míčovému sportu. Hraju i golf, tenis, stolní tenis. Zahraju si i karty, kulečník. Snažím se nesedět doma a jen koukat do zdi, ale občas zajít mezi lidi.

Letos bylo Euro a také se hraje kvalifikace, jak byste ohodnotil český tým?

Musím říct, že za poslední roky se nároďák hodně zlepšil. Myslím, že je tam i dobrá parta. Ale mužstvo je pořád ještě ve vývinu. A bohužel nemáme žádné hráče, kteří by hráli velké renomované soutěže za dobré kluby. To chybí. Možností tohoto mužstva je občas porazit některé z velkých národních mužstev, ze světové špičky. Ale zatím nejsme schopni je porážet pravidelně.

V poslední době se hodně diskutuje o politice ve fotbale, kam patří třeba poklekávání některých týmů před zápasy. Jaký na to máte názor?

Je pravda, že nám dřív říkali, že alkohol a sport nejdou dohromady. Samozřejmě ani politika do sportu nepatří a žádný fotbalista se za mých časů o politiku nezajímal. Dnes je jiná doba, ale podle mého názoru politika si má žít politikou a sport sportem. Neměli by se tahat dohromady, já všechny tyhle politické aktivity ve sportu zavrhuji.