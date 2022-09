K události se na sociálních sítích vyjádřilo hnutí Patrioti Tachova následovně: „Všechny ostatní subjekty Volím Tachov, Za lepší Tachov, Idealisté pro Tachov kandidující do zastupitelstva se veřejně od tohoto způsobu vedení předvolební kampaně distancovaly, což kandidáty za naše sdružení těší a bereme to na vědomí. V tomto vyjádření jsme zajedno, předvolební kampaň se má vést v duchu slušnosti, maximální korektnosti a respektu k ostatním kandidujícím stranám či sdružením.“

Podle současného starosty a lídra sdružení Patrioti Tachova se něco podobného v komunální politice nikdy nedělo. „Mělo by se hrát fér. Když někdo nechce, ať tedy fér nehraje. Nehodláme zjišťovat, kdo je autorem či zadavatelem. To by bylo pod naši úroveň,“ řekl Ladislav Macák.

Minulý pátek řešil podobný případ Jan Straka ze sdružení Za lepší Tachov. „V pátek dopoledne proběhl pokus spojit nás s negativní kampaní proti konkurenčnímu sdružení. Jakmile jsem to zjistil, nechal jsem naši plachtu odstranit. S takovým způsobem politického boje nemám a nikdy nechci mít nic společného,“ vyjádřil se Straka.

Zlepšovat kulturu předvolební kampaně pomáhají i nováčci pro letošní volby Idealisté pro Tachov. „Všichni chceme férové a spravedlivé volby. Ideální kampaň má myšlenku, úroveň a dodržuje zákon,“ uvedl jejich šéf Jiří Nenutil. Proti těmto činům se ohradilo také kandidující sdružení Volím Tachov.

„Na okraji města se objevil vzkaz na billboardu. Opírá se do naší konkurence. Ozvalo se nám už také několik lidí, kteří byli přesvědčení, že v tom máme prsty my, tak reagujeme, že opravdu nemáme. Dohodli jsme se ve Volím Tachov, že kolem sebe nebudeme během voleb házet špínu, protože to nemáme zapotřebí. Věříme, že voliče přesvědčíme tím, co děláme, a do toho jediného dáváme naši energii. Na kampaň jsme navíc několik let šetřili vlastní finance. Vše si tak hradíme jedině z vlastní kapsy,“ uvedl jejich lídr Petr Vrána.