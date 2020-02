A jak už se stalo tradicí, bude se jednat o soutěž pro Plzeňský i Karlovarský kraj. Podle informací Deníku nelze vyloučit, že v Tachově předvedou svoje soutěžní snímky také amatérští filmaři z Ústeckého kraje. "Postupové kolo do Celostátní přehlídky filmové tvorby České vize za Karlovarský a Plzeňský kraj se v tachovském Kině Mže uskuteční v sobotu 18. dubna, ale už teď mohou tvůrci svoje filmy přihlašovat," řekl Deníku Jaroslav Řešetka z pořádajícího Městského kulturního střediska Tachov.

Jak dodal, snímky vybrané odbornou porotou postoupí do finálového kola v Ústí nad Orlicí a vítězná díla pak Českou republiku zastoupí na mezinárodní přehlídce amatérského filmu UNICA. "České vize již 67 let podporují tzv. neprofesionální film ve všech jeho oblastech, vytvoří prostor pro rozvoj mladých talentů a výměnu zkušeností napříč generacemi. Důležitou součástí přehlídky je doprovodný program v podobě masterclass, diskuzí a speciálních projekcí. Celý program je otevřen i pro širokou veřejnost," doplnil dále Řešetka.

Filmy je možné přihlásit do několika soutěžních kategorií. Jsou to: a) dokumenty, b) reportáže a publicistika, c) hrané snímky, d) animované snímky, e) experimentální snímky, f) videoklipy.

V minulých ročnících se soutěže zúčastnilo vždy několik neprofesionálních filmařů z tachovského okresu a pravidelně si odnášeli ocenění, včetně postupů do celostátního kola.

Více informací k letošnímu ročníku České vize i přihlášky filmů je možné najít na webu ceskevize.cz. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna.