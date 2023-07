Za skvělé studijní výsledky, úspěšnou reprezentaci svých škol a potažmo města Tachova, ale i za mimořádnou odvahu byli oceněni žáci základních a středních škol v Tachově. Ve čtvrtek 29. června 2023 proběhl v kinosále společenského areálu Mže již 15. ročník vyhodnocení nejúspěšnějších reprezentantů tachovských škol za školní rok 2022/2023.

„Každoročně jsou oceněni nejen nejlepší reprezentanti tachovských škol v uměleckých, předmětových a sportovních soutěžích, ale také žáci a studenti s nejlepším studijním prospěchem. Ti také obdrželi od města finanční ohodnocení,“ řekl Deníku Josef Kožnar z odboru školství a památkové péče.

Za výborný prospěch se tak z prvního stupně ocenění dočkala Daria Samek ze ZŠ Hornická, Šimon Scharnagl ze ZŠ Kostelní, Barbora Hořejší ze ZŠ Zárečná a Aneta Korolová ze ZŠ a MŠ P. Jilemnického. Na druhém stupni byla mezi nejlepšími žáky vyhodnocena Lucie Jará ze ZŠ Hornická, dále pak Ondřej Mudra ze ZŠ Kostelní, Andrea André ze ZŠ Zárečná, Matěj Pohorský ze ZŠ a MŠ P. Jilemnického, Sibyla Řezníčková z Gymnázia Tachov a na ZUŠ byl ohodnocen Antonín Arvaj. Finanční dar za skvělé studijní výsledky v kategorii středních škol si ze slavnosti odnesli Tomáš Svoboda a Ondřej Hakl, oba ze Střední průmyslové školy Světce, a Jiří Novotný z Gymnázia Tachov. „Během celé slavnosti jsme viděli to nejlepší, co měl Tachov ve svých školách v uplynulém školním roce, a všem přeju krásné léto plné odpočinku,“ pronesl moderátor a organizátor akce v jedné osobě Josef Kožnar.

Jedním ze dvou hlavních hrdinů dne se stal sedmnáctiletý Samuel Horváth, kterého nominoval Dětský domov Tachov. Samuel je žákem SPŠ Světce, kde se učí truhlářem, a zároveň také vášnivým fotbalistou. Jak se však ukázalo, je především mužem činu. Byl nejen oceněn jako nejlepší sportovec, ale především získal ocenění za svůj hrdinský čin. V červnu, kdy byl svědkem útoku bojového psa na šestiletého chlapce, mladý muž neváhal a psisku se postavil vlastním tělem a zahnal ho. „Tak samozřejmě mne těší obě ocenění, ale je pravda, že větší radost mám asi z fotbalu,“ řekl se smíchem Deníku Samuel Horváth. Na otázku, co cítil, když si stoupl před rozzuřeného psa, odpověděl skromně: „Já nad ničím moc nepřemýšlel, automaticky jsem reagoval, nepřemýšlel jsem o následcích, které by to mohlo mít pro mne. Neřešil jsem, že bych mohl být zraněn sám, prostě bylo třeba ho odehnat a to se mi povedlo.“

Dalším oceněným hrdinou se stal Matěj Pohorský, kterého na nominaci navrhla ZŠ a MŠ P. Jilemnického. Matěj i přes svůj zdravotní handicap dokázal zachránit život své babičce. Ve chvíli, kdy byli oba rodiče v zaměstnání, zůstal klučina doma sám se svou babičkou. Tu v jednu chvíli našel, jak nemůže dýchat. Hoch ani na chvíli nezaváhal, zavolal mamince, která obratem kontaktovala záchrannou službu. Mezitím Matěj vše připravil na příjezd záchranářů, zavřel psa, otevřel hlavní branku k domu pro snadný příjezd sanitky a hlavní dveře rodinného domu. Pak čekal na příjezd záchranářů, kteří ho následně pochválili.

Oba chlapci si od přítomných vysloužili obrovský potlesk vestoje. „Myslím, že tuhle poklonu, kterou jim tímto všichni v sále vyjádřili, si oba chlapci plně zasloužili. Cítím velký respekt a obdiv k oběma mladým hrdinům. Zároveň ale musím pochválit a poděkovat za skvělou reprezentaci města všem oceněným, jsem ráda, že máme ve městě tolik skvělých mladých lidí,“ shrnula slavnostní odpoledne místostarostka města Vendula Machová. (šav)