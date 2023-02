„Je to tak,“ směje se Danielčina maminka Michaela (32). „Prostě se to tak sešlo a žijeme tu všichni v jedné ulici. Sice každý ve svém bytě, ale několikrát za den se navštěvujeme, pořád je někdo u někoho, samoty si moc neužijeme. Ale nám to nevadí, naopak,“ dodává.

Takové soužití přináší prý leckdy komické situace. Vyplížit se z domu v ulici Na Výsluní v Boru na Tachovsku, aniž by jedna unikla bedlivému oku některé z dalších příbuzných, nemůže vlastně žádná. „Je téměř nemyslitelné, abych vyrazila do města a nezazvonil telefon nebo aspoň nepípla SMS ve stylu: jestli jdeš do města, kup mi to a to,“ líčí Míša.

Rodina drží pospolu, ženské si pomáhají, pokud potřebuje Michaela pohlídat dcerku, babička Martina nebo Majka jsou vždy k dispozici. Malou divošku už sama nezvládá praprabička Maruš, ale hlídání se účastní také často. „Na tuhle čertici je třeba více očí,“ usmívá se.

S oblibou vzpomínají na časy, kdy obě babičky hrávaly s Míšou pravidelné turnaje ve hře člověče, nezlob se. I přesto, že Michaela odrostla, obě seniorky v pravidelných turnajích ještě delší čas pokračovaly, neb se jim prý nechtělo vzdát se dohadů o vyhozenou figurku. Společných vzpomínek mají ženy mnoho.

„My nejsme žádné princezny, máme rády vandry a vše, co s tím souvisí,“ vypráví Majka. Společně vyrážely také na mnohé akce. „Jo, to byly časy, když jsme s mamkou (rozuměj Maruš Hůlkou) vyhrály pivní závod v Tasnovicích. Tehdy jsme byly vyhodnocené navíc jako nejstarší a nejsympatičtější pár. I naši Martinu jsme porazily,“ řehtají se seniorky na celé kolo.

„Že jsme začaly s mateřstvím trochu dřív, nám vůbec nevadí. Aspoň máme dostatek času se pořádně užívat,“ shodují se všechny.