Neviděli jste je? Policie na Tachovsku hledá dvě desítky lidí, některé roky

Před 14 lety odešel senior z Tachova z domova a od té doby ho nikdo nespatřil. Vietnamec, na něhož je už přes třináct let policie krátká a nemůže ho najít. To jsou dva z lidí, po nichž aktuálně pátrá policie na Tachovsku. Mezi hledanými v tomto regionu je i několik dětí mladších 18 let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výběr z osob, po kterých policie na Tachovsku pátrá. | Foto: PČR