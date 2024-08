Senior z Tachova, který by letos oslavil už sté narozeniny a po němž se před 15 lety slehla zem. Dětský útěkář či Vietnamec, který uniká před spravedlností už více než 14 let. To jsou tři ze dvou desítek lidí, po nichž aktuálně pátrá policie na Tachovsku. Polovinu hledaných tvoří cizinci.

V policejních databázích najdete dva typy lidí, po nichž se pátrá – hledané, což jsou ti, laicky řečeno, kteří zajímají z nějakého důvody orgány činné v trestním řízení, a pohřešované, tedy ty, jež postrádají jejich blízcí.

„Nejdéle pohřešovaným mužem v rámci územního odboru Tachov je Jan Veselý, narozený 21. ledna 1924, trvale bytem Tachov, po kterém bylo vyhlášeno pátrání 13. srpna 2009. Pohřešovaný odešel tehdy v době kolem 10 hodin z místa trvalého bydliště neznámo kam,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že senior, trpící stařeckou demencí, se do místa bydliště už nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Po muži hned po jeho zmizení pátraly stovky policistů, v akci byl i vrtulník s termovizí či psovod, ale po Janu Veselém jako by se slehla zem.

„Nejdéle hledanou osobou je Bui Van Hiep, narozený 8. května 1982, bytem Hoštka, okres Tachov, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání 2. března 2010 na základě příkazu k zatčení vydaného Městským soudem v Brně dne 18. února 2010,“ řekla Deníku Brožová. Tento cizinec není jediný, kdo úspěšně policii uniká už roky. Touto schopností na Tachovsku vynikají i další Vietnamci. V pátrání je jich tam pět a všichni minimálně pět let. V tomto ohledu jim dokáže konkurovat jediný Čech, Václav Kotrányi, jenž spravedlnosti uniká už od června 2010. Kromě Vietnamců pátrá policie na Tachovsku i po třech Ukrajincích a jednom Bulharovi.

Aktuálně hledaná je na Tachovsku jen jedna žena, a to Denisa Fialková, po níž se pátrá už rok a čtvrt. A policisté by také rádi dopadli hned tři kluky z Tachovska mladší 18 let, kteří jsou nyní na útěku. Nejstaršímu z nich je 17 a toho najít nebude lehké, jednou byl na útěku déle než rok. Druhým dvěma je pouze 15 let.