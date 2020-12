"Před třemi roky převzala společnost Agricoltori, která je nástupcem předchozí firmy Eko Čas, všechny pachtovní smlouvy. Po revizi těchto smluv se zjistilo, že si některé pozemky pronajímáme od Kolowratových lesů za šest a půl až sedm tisíc korun za hektar ročně a následně tyto pozemky pachtujeme panu Strapkovi za 2200 korun za hektar," uvedl Lukáš Havránek, jednatel Agricoltori Tachov, která sídlí v Praze. "Na základě těchto skutečností jsme s panem Strapkem začali jednat na zvýšení pachtovného, případně na výpovědi smluv," dodal s tím, že na zvýšení zemědělec nereagoval, tak sepsala firma Agricoltori výpověď.

Tu podle Havránka předali zástupci společnosti osobně v březnu loňského roku. "Výpověď převzal, ale odmítl ji podepsat. Posílali jsme ji i doporučeně s dodejkou a tu rovněž převzal. Výpovědní doba je šest měsíců, vše tedy bylo řádně vyřešeno, aby pachtovní smlouva skončila se závěrem pachtovního roku, který byl k 30. září," vysvětlil dále jednatel.

Od října loňského roku měla na pozemcích hospodařit společnost CHATD, se kterou má Agricoltori uzavřenou řádnou pachtovní smlouvu. Na pozemcích ale dodnes hospodaří podle jednatele společnosti Marek Strapek. "Stále tvrdí, že žádnou výpověď nedostal, že má řádně uzavřenou pachtovní smlouvu. Dávali jsme proto popud na SZIF, že pan Strapek hospodaří na pozemcích bez právního důvodu. Doložili jsme veškeré smlouvy, výpověď, dodejku a další dokumentaci. Fond provedl šetření a rozhodl, že výpověď byla doručena řádně, včas a že současná smlouva se společností CHATD je platná. Pan Strapek podal proti tomuto rozhodnutí námitku."

Jak dále Havránek uvedl, společnost, se kterou Agricoltori uzavřela novou smlouvu, podala letos trestní oznámení na policii. Ta poukázala, aby se spor řešil občanským a obchodním právem.

Také Agricoltori má propachtované pozemky ve výměře kolem sta hektarů, a to od obce Hošťka. Příští rok v březnu by měla smlouva končit. "V únoru vydala obec nové zásady pro pachtování pozemků, které upravují ceny na 3000 korun za hektar a upravují rovněž způsob nájmu. Do stanov obec dala větu, že zastupitelstvo bude pronájem upřednostňovat drobným soukromníkům pro jejich existenční zajištění. My máme nadále o pozemky zájem, nabízeli jsme obci dokonce 4500 korun za hektar. Obec nám ale poslala oznámení, že nemají nadále zájem nám tyto pozemky pronajímat," doplnil jednatel zemědělské společnosti s tím, že firma bude v této záležitosti nadále jednat a uvažuje o podání dalších oznámení na policii.

Deník požádal o vyjádření k výše uvedeným záležitostem také jmenovaného zemědělce Marka Strapka, a také vedení obce Hošťka, kde Strapek působí ve funkci místostarosty. Jak zemědělec Deníku telefonicky řekl, podle jeho slov je veškerá dokumentace okolo hospodaření na zmíněných pozemcích z jeho strany i ze strany obce v pořádku a že na pozemcích nehospodaří protiprávně. Bližší vysvětlení měl sdělit na smluvené schůzce, která se měla uskutečnit koncem listopadu na Obecním úřadu v Hošťce. Den před plánovaným termínem ale vedení obce Hošťka prostřednictvím Marka Strapka tuto schůzku zrušilo.