Nevynechal ani jediný mlýn

Tachovsko – Týdny proseděné v archivech v Tachově a Plzni, desítky kilometrů nachozených cestami schůdnými i nepohodlnými podél vodních toků, mravenčí práce s dohledáváním informací, stovky hodin nad kompletací a konečnou podobou. To předcházelo vzniku nové výpravné publikace domažlického badatele Zdeňka Procházky o mlýnech na řece Mži a jejích přítocích.

Nová publikace představuje mlýny a vodní provozy na levostranných přítocích řeky Mže.Foto: Deník / Kohout Jiří

Jako první z trilogie vyšel letos druhý díl, který se jmenuje Cestami krajánků aneb Putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku. „Druhý díl mapuje levostranné přítoky Mže. Začal jsem druhým dílem, protože údaje k levostranným přítokům jsem měl jako první kompletně zmapované a také jsem začal tuto oblast fyzicky jako první procházet,“ vysvětlil autor a nakladatel.

Procházka se původně domníval, že se podaří všechny mlýny, pily, brusírny, papírny a další vodní provozy představit v jedné knize. „Postupně, jak přibývaly informace, jsem zjistil, že jedna kniha na to stačit nebude,“ uvedl s tím, že na řece Mži a jejích levých i pravých přítocích se mu podařilo zmapovat přes tři stovky mlýnů a provozů, které poháněla voda.

Zatímco druhý díl je už několik týdnů v prodeji, ten první, který představuje mlýny přímo na Mži, půjde do prodeje v polovině příštího roku. „Už je napsaný, zbývá dokončit překlady a připravit k tisku.“ Pravostranné přítoky by pak měly vyjít do poloviny roku 2019.