Charitativní cyklistické akce, která podporuje handicapované sportovce a spojuje je se zdravými, se Plzeň v žíle zúčastnila už pošesté a každou z účastí proměnila v medaili. Třikrát to bylo vítězství, jednou stříbro a dvakrát bronz.

Každý tým má na cyklomaratonu patrona, pro kterého jede a ukazuje, že nic není nemožné a že se i handicapovaní sportovci mohou vrátit zpět. "Našim letošním patronem byl motokrosař David Kainzmeier," řekl Deníku člen týmu Karel Lukeš. Motokrosař po pádu při tréninku ochrnul, ale léčbou má stále naději. "Pokud léčba půjde podle předpokladů, rádi bychom, aby si David již brzy vyzkoušel handbike a třeba příští rok závodil s námi," dodal Lukeš.

Ten se k plzeňsko-stříbrskému týmu připojil před čtyřmi lety. "Ten rok jsem začal i více jezdit na silničním kole. Svůj první maraton jsem absolvoval jako doprovod hanbikera Honzy Krauskopfa a poprvé zažil tu úžasnou jízdu kolem republiky," uvedl.

Týmy absolvují etapově zmíněných 2222 kilometrů. Jsou rozděleny na dvě čtyřky - jedna jede zhruba 12 hodin. Pak se vystřídají. "Kdo si však myslí, že během těch 12 hodin odpočíváme, je na omylu. Musíte se stihnout přesunout stovky kilometrů do dalšího místa střídání na trase. Reálně, když se zadařilo, jsme spali tak čtyři hodiny."

Trasa maratónu startovala z Prahy v úterý před polednem a zpátky v Praze byli cyklisté v pátek v půl osmé večer. Tým Plzeň v žíle měl čas necelých 80 hodin a do cíle dojel třetí. O celkovém pořadí ale rozhodují další faktory, jako počet ujetých kilometrů na handbiku, bonusy za časovky na trenažérech či případné penalizace za nesprávnou trať. A po sečtení všech těchto bonusů byl západočeský tým absolutně první.

"Ale tento úspěch provázelo nevyspání, únava, rozlámání v autě a tak dál. Ale stejně je to nádhera," zhodnotil výkon Lukeš. "Ale díky skvělému týmu, od našich řidičů, děvčat fyzioterapeutek po cyklisty, je schopen člověk spoustu věcí i únavu překonat. Letos se nám vyhnuly i technické problémy, počasí přálo, zrovna nebyly žádné extrémní bouřky, rozbahněné cesty, jak tomu bylo v minulosti. Člověk tak překoná i fyzickou bolest, kdy mě po první týmové časovce na handbike trenažérech bolelo zápěstí a nemohl jsem se o ně pořádně opřít. Prostě víš, že musíš jet a jedeš."

Úžasná je podle jeho slov atmosféra závodu. "Na cestě se potkáváš s dalšími týmy, fandíte si vzájemně, zdravíte se, v kempech se hecujete na časovky a hlavně vidíš tu energii, kterou v sobě mají handicapovaní, tu radost, že jedou společně s námi, to tě vše nabíjí a táhne dál," dodal s tím, že během závodu nevnímal čas a když dojeli do cíle, řekl si: To je fakt konec?"

Tým Plzeň v žíle startoval letos na Metrostav Handy Cyklo Maraton ve složení: Jan Krauskopf, Alena Rumanová, Jiří Kalista, Štefan Kučík, Karel Lukeš, Radim Návrat, Jiří Novák, Ladislav Stach. Fyzioterapeutky byly Mája Šafrhansová a Jana Kubečková. O přepravu se postarali řidiči Martin Budín, Martin Sedlák, Michal Souček, Milan Veber. Tým děkuje všem sponzorům a podporovatelům.