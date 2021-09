„Před nějakou dobou nám přišla výzva, zda bychom se nechtěli účastnit Noci s literaturou. A protože široko daleko se tato akce nekoná, přihlásili jsme se,“ řekla Deníku organizátorka v Chodové Plané Marie Lehocká s tím, že oslovila několik známých lidí, zda by se Noci neúčastnili jako čtenáři. „Vyšli nám vstříc a podpořil nás i úřad městyse a také například Chodovar, kde četla Martina Baxová.“

U starého židovského hřbitova, kam se skupina přesunula, se do stránek začetl Jan Ambrož. To už se výrazně setmělo a další zastavení s četbou bylo na nádvoří zámku. Za svitu baterky četla Božena Vaňková.

Na večerní akci ve středu dorazily tři desítky posluchačů, návštěvníků, které přilákala právě četba ze stránek knih. Začátek akce byl situován do kostela Sv. Jana Křtitele, kde předčítal tachovský Rudolf Tomšů. Pak se účastníci přesunuli k zahradnímu altánu místní mateřské školy. Zde četla Monika Pelánová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.