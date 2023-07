Noční bouřka, která se přehnala na středu 12. července Tachovskem, zaměstnala na část noci a dnešního dopoledne profesionální i dobrovolné hasiče.

K odstranění padlých stromů vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči po noční bouřce, která se prohnala Tachovskem. | Foto: Foto: se svolením FB Hasiči Bor

Z Boru vyjížděla jednotka do obce Souměř, kde pomohla dobrovolníkům ze Stráže s likvidací padlého velkého stromu. Na místo dorazili také profesionální hasiči z Tachova. Za dalším stromem vyrazili borští hasiči přímo do Boru, kde v koruně stromů zůstala zaklíněná špička a hrozila pádem, mohlo by tak dojít k úrazu obyvatel či poškození majetku.

„Na pomoc nám museli s výškovou technikou přijet kolegové z HZS z Tachova,“ uvedl velitel zasahujícího družstav SDH Bor Jiří Matlák. Do třetice se pak dobrovolníci z Boru přesunuli za Bor na silnici směrem do obce Lužná, kde zlikvidovali další padlý strom, který částečně zasahoval do vozovky.

