Noční oživené prohlídky představily nově objevený prostor

Tachov – Jen málokdo by si dokázal představit listopad bez tradičních nočních prohlídek Muzea Českého lesa v Tachově. Letos tomu samozřejmě nebylo jinak.

I přesto, že se jedná o velmi oblíbenou akci, snaží se ji pořadatelé dále vylepšovat a každý rok přinášet návštěvníkům něco nové. Na to došlo i letos. „Trasa je v podstatě stejná, ale letos jsme po pěti letech znovu zahráli příchod františkánů do kláštera. Navíc si návštěvníci mohli poslechnout krátký varhanní koncert, při kterém Jana Vokatá rozezněla varhany tachovské rodiny Gartnerovy. Novinka je také v ohňové show, která následuje na konci každé prohlídky. O tu se letos postará skupina z Horšovského Týna,“ sdělila ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově Jana Hutníková.

Ovšem největší novinkou bylo představení zcela nového prostoru, který byl objeven teprve v letošním roce. Jedná se o vstup do kazatelny přilehlého kostela svaté Barbory. „Normálně v těchto místech stojí výstavní panel. Mysleli jsme, že je více zahlouben do zdi. Letos jsme ale malovali a pan údržbář zjistil, že není zas takový problém panel vyndat. O dveřích, které se za panelem nacházejí, jsme samozřejmě věděli, ale bylo to pro nás trochu překvapení, když jsme se po odvrtání zámku objevili v prostoru kazatelny,“ řekla dále Hutníková.

Nový vstup do kazatelny si mohli návštěvníci prohlédnout pouze z chodby. Hlavním důvodem byl velký počet skupin a především stabilita celého místa. „Opravdu těžko říct, jak moc je místo stabilní. Proto tam raději návštěvníky pouštět nebudeme. Ale i tak se jedná o poměrně zajímavou věc.“