V pořadí už šesté řadové album vydává v těchto dnech tachovská death metalová kapela Neurotic Machinery. Deska dostala název Noctural Misery a kapela dostala novotou vonící cd do rukou ve středu večer.

Neurotic Machinery. | Foto: FCB NM

„S výsledkem jsem hodně spokojený. Je to asi to nejlepší, co jsme zatím natočili,“ řekl Deníku zakládající člen a vedoucí skupiny Michal Šedivý. Jak dodal, oproti předchozím deskám je nové album o něco tvrdší, ale nevyhýbá se novinkám. „Zvuk obohacují sedmistrunné kytary a také pro někoho možná překvapivě saxofon, ale do koncepce skladeb skvěle sedí,“ doplnil.