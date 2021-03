Deník na návštěvěZdroj: Deník

O té už se hovoří několik let, v současné době už je dokončena projektová dokumentace celého areálu, který najde svoje místo v lokalitě pod hřištěm a novým sportovně relaxačním parkem, naproti obecnímu úřadu.

"S plánovanou výstavbou nové mateřské školy souvisí ještě řada dalších věcí, mimo jiné i dopravních opatření v jednosměrné ulici, ve které bude školka postavena. Projektová dokumentace je v současné době ve fázi stavebního řízení," sdělila Deníku starostka Studánky Silvie Vajskebrová.

Obec v rámci projektu řeší vodohospodářské úpravy na pozemku, na němž školka vyroste. Jak dále uvedla starostka, na pozemek se stahuje voda z blízkého kopce. "Vyřešilo se to tak, že se voda bude drenážemi odvádět do nedalekého rybníku. Děšťovka se bude shromažďovat v podzemních nádržích a část bude rovněž svedena do rybníku".

Výstavbou školky se také navýší její kapacita. Oproti současné mateřince, která má 25 míst, to bude v novém zařízení dvojnásobek. Stávající objekt školky včetně zázemí je na hranici svých možností. Děti budou chodit do dvou tříd, uprostřed objektu pak bude společné zázemí s kuchyní. Předpokládané náklady na výstavbu se pohybují okolo 48 milionů korun.

Zahájení výstavby záleží na vyhlášení dotačního programu, který by výstavbu mateřinky pomohl financovat. Poté, co bude program vyhlášen, obec o dotaci zažádá.