Tak, hráli jsme s oběma kapelami celkem často, a to i na velmi prestižních velkých festivalech po celé naší republice. Jako třešnička na dortu pro nás bylo vystoupení v Německu a Francii, kde jsme reprezentovali naše město Stříbro a naši zemi u partnerských měst. Bylo to tam nádherné ,chovali se k nám opravdu skvěle a s úctou. Na jaře jsem pak začal pracovat na svém prvním sólovém CD a tak si vlastně nadělil k 50.dárek. Kapelu Spheres tvoří Dušan Alfonz Budínský (zpěv),moje maličkost(kytara),Pavel Rybecký alias Yan Ropucho (bicí) a Karel Halla(basa). Psoru momentálně tvoří Jan Zoubek (zpěv),moje maličkost (kytara),Pavel Rybecký (bicí), Zdeněk Křepel(basa) a Petr Hlava Hlavenka (kytara, zpěv).

Uslyšíte na něm dokonce čtyři hudební uskupení, a to Coward, Spheres, Psora a Hovado. "Od mala jsem vyrůstal obklopen hudbou a vlastně uměním, hlavně díky svému otci, který měl před vojnou a na vojně také svou kapelu. Dodnes hraje na akustickou kytaru a nádherně zpívá a k tomu také maluje obrazy. Asi proto jsem zdědil lásku k hudbě a výtvarnému umění, ač třeba v podobě sochání. Hudbě jsem se začal věnovat v pubertě, protože jsem cítil, že se potřebuji nějak projevit a nechtěl jsem dělat jen lumpárny. Hrál jsem v kapelách Coward, Hovado a doteď hraji ve Spheres a Psoře," říká dnes už padesátiletý Martin Rybecký. Co všechno mu zatím přinesl rok 2024? Kde s kapelami vystupoval? A jaké jsou další plány? To vše se dočtete v následujících řádcích.

V úvodu jsme zmiňovali nové CD. Jak se jmenuje a co na něm posluchači najdou?

To CD se jmenuje prostě jen 50. Na nic si nehraju a vše nechávám přirozeně plynout, je mi 50,tak to nebudu skrývat, k čemu? Na albu se nachází průřez moji hudební kariérou a kapelami v kterých jsem hrál a hraji, vlastně veškerou hudbu jsem krom poslední skladby složil a hudebníci kolem mě ji doplňovali svými nápady a invencí, málokdy jsem musel někomu říkat, co má hrát na svůj nástroj a ponechal jim tvůrčí svobodu svého nástroje. Takže každý, kdo hrál na tomto CD, je spoluautorem dané věci.

A kde se dá CD získat?

Toto CD si můžete objednat u mě na mých Fb stránkách nebo na č.776 133 244. Také je k dostání v obchodě mé přítelkyně "U Zvonilky" v Mánesova ulici ve Stříbře a samozřejmě tam, kde vystupuji se svými kapelami.

Máte ještě letos naplánované nějaké koncerty?

Ano, nějaké koncerty či festivaly ještě máme, ale momentálně je pro nás primární natočit první legitimní CD Spheres. Je třeba konečně zhodnotit a zaznamenat naše obrovské úsilí a práci. Navíc je hloupé, když za vámi chodí fanoušci a chtějí si koupit naše CD a my musíme říct, že je nemáme. Pak se velmi diví a mně je to trapné.

Máš ještě nějaké jiné koníčky?

Ano, to mám, jde o sochání do dřeva. Sice je to koníček po hudbě na druhém místě, ale občas mi i na něj zbyde chvilka času, mám to spíš jako relax. Také se moc rád toulám přírodou a občas jezdím na kole, samozřejmě nejraději přírodou. Můj bratr Pavel je na sebe mnohem přísnější, ten dává výtvarné činnosti podstatně víc.

Nějaké motto a přání do budoucna?

Já asi žádné motto nemám. Pro mě je motto základ slušného chování a pracovitost. Snažit se pozitivně ovlivňovat společnost a šířit dobrou náladu. Samozřejmě, že mám přání. Aby byli lidi v mém okolí zdraví a šťastní, přeji to všem. A také bych si přál, aby lidé nepodléhali mediální a politické masírce a nerozdělovali se na nenávistné tábory. Úžasní lidé jsou v každé zemi, skromní, obětaví, empatičtí. Mohu to potvrdit, protože jsem toho za svůj život procestoval již nemálo.