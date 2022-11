Nové občánky vítali v Prostiboři

Již podruhé vítali v Prostiboři nové občánky. Zatímco vloni při historicky prvním vítání v novodobé historii přivítala starostka obce devět dětí v rozsahu od osmi měsíců do čtyř let, letos do řad občanů obce slavnostně uvedla čtyři kojence ve věku od pěti do deseti měsíců.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vítání občánků v Prostiboři. | Foto: Lenka Janíková