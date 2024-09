„Celá místnost včetně té podlahy se opravovala v rámci projektu Život v řádu v roce 2022. My jsme otvírali dvě nové trasy na počátku dubna 2023 a to se nám tu udělala první boule. Snažili jsme se to ve spolupráci s dodavatelskou firmou nejdřív nějak opravit, takže se vyboulená plocha vyřízla a srovnalo se to. Ale parketová podlaha se začala zvedat i na dalších místech,“ vysvětlil Deníku situaci kastelán kláštera Milan Zoubek.