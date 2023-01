Zatímco v době totality patřila mezi vyhlášené a zejména v letních měsících se zde dveře netrhly, s příchodem revoluce se pro budovu pohostinství v Brodu u Kladrub leccos změnilo. Mnoho let chátrala, a to i přesto, že se v ní v posledních dvaceti letech vystřídalo několik nájemců s nejrůznějšími záměry. Na lepší časy se jí začalo blýskat v době, kdy si ji pronajal Jiří Bohuslav, kterému se stala srdeční záležitostí. Rozhodl se hospůdku udržet stůj co stůj a o pomoc požádal vedení města Kladruby, jehož je budova majetkem.

"Setkala jsem s názory, proč vrážet peníze do malé vesnice, kde žije pár obyvatel. Někdo takový názor může mít, ale já to vidím jinak. I v malé obci mají občané právo na plnohodnotný život. Mít svůj kulturní stánek se mi jevilo jako opravdu dobrý nápad. Kromě toho se jedná o nemovitost ve vlastnictví města. Takže dát budovu do odpovídajícího uživatelného stavu se mi jevilo jako dobrý nápad. Navíc to může přilákat nové obyvatele. Vše souvisí se vším," řekla Deníku starostka města Kladruby Hana Floriánová. I přes určité problémy tak nakonec Brodští předposlední den uplynulého roku zasedli k novým stolům s novými židlemi a zatančili si na nové parketové podlaze. Dále byl vyspraven krov, střecha nad podiem byla vyzděna do stejné výšky a tvaru jako střecha stávající, nad sálem byl kompletně vyměněn strop, který byl osazen novým osvětlením. Na celé budově byla položena nová střešní krytina.

Taková akce se musí prostě zapít, zejména když nájemce Jiří Bohuslav je zároveň členem známé country kapely Wyjou a už celých pět let společně se svými přáteli hudebníky vždy poslední pátek v měsíci pořádá pro návštěvníky hospůdky zpívanou. Rozhodl se, že by se daly tzv. spláchnout dvě akce jedním lokem a tak sezval domácí i přátele ze širokého okolí, aby společně oslavili nové prostory. "Jsem rád, že město bylo rekonstrukci nakloněno. Vážím si toho a chtěl bych ještě jednou moc poděkovat. Máme do budoucna spoustu plánů a nápadů, aby si každý užil dle svého," děkoval Jiří Bohuslav a pak už zabořil prsty do strun své kytary. Postupně se k němu přidalo dalších sedm a také troje housle. "V lednu se zde bude konat myslivecký ples a poslední lednový pátek nebude tentokrát patřit country, ale dorazí cimbálovka a bude zde ochutnávka vín. Takže zpívaná bude v trochu jiném pojetí než bývá zvykem. Pravidelní návštěvníci vše vidí na našem 'fejsbůku' ve výčepu, nepravidelní mohou sledovat náš profil na facebookové síti," dodal.

Náklady na celou rekonstrukci činily necelé 4 miliony korun, oprava podlahy a nákup stolů a židlí byly částečně hrazeny z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český Západ, z.s.