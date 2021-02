Deník na návštěvěZdroj: Deník

A právě v suterénu, až to počasí dovolí, by mělo být letos velmi rušno. V létě by totiž měla být dokončena úprava těchto prostor pro rozšíření expozice.

„V jízdárně teď panuje opravdu velký klid a zimní přestávka. Na první návštěvníky při komentovaných prohlídkách se budeme těšit opět od dubna,“ řekl Deníku kastelán Pavel Voltr. Samozřejmě, prohlídky budou možné, pokud to epidemiologická situace dovolí.

„Největší novinkou budou finální úpravy suterénních místností, kde se dříve nacházela podkovárna a byt kováře. Všechny práce by měly být hotové do konce července,“ doplnil kastelán.

Drobně doplňovat a vylepšovat by se mělo ještě před zahájením sezony vybavení západní stáje.

A ustoupí-li koronavirová pandemie a vláda rozvolní opatření, nabídne jízdárna i kulturní akce. Kompletně připraven je další ročník festivalu Dveře jízdárny dokořán, v květnu se uskuteční setkání pěveckých sborů, v jízdárně se jako v minulých letech uskuteční i řada svatebních obřadů. „Na začátku června budou létat hlavním sálem ultralehké modely letadel v rámci Mistrovství ČR, přes letní prázdniny bude v hlavním sále umístěna zajímavá výstava maleb na dřevo. Akcí v jízdárně je naplánovaných opravdu hodně. Tak snad vše úspěšně vyjde,“ dodal kastelán.

Kromě finálních úprav suterénních místností a instalace expozice kovářství a podkovářství, čeká památku v nejbližších letech čilý stavební ruch. Město totiž získalo dotaci ve výši bezmála šedesáti milionů korun na dokončení rekonstrukce. Jak uvedl starosta Tachova Ladislav Macák, podmínkou proplacení dotace je dokončení rekonstrukce do roku 2024. Město tak musí stavbu předfinancovat zhruba 75 miliony korun.