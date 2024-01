Přestože nemrzlo, ale naopak začal foukat vítr a taky se nakonec rozpršelo, lidem na zaplněném kladrubském náměstí při pohledu na pohádkovou světelnou show nad Kladruby chvílemi doslova naskakovala husí kůže.

Novoroční ohňostroj všechny nadchl. I letos byl sestaven přímo na míru dle žádosti vedení města. Světlice a petardy tak ozařovaly nebe nad městem za tónů skladby z pohádky Ledové království 2 .

„Je to pohádka s krásnou myšlenkou souznění člověka s přírodními živly s moc pěknou muzikou,“ řekl o výběru hudby místostarosta města kladruby Matěj Havránek. „Jezdíme už roky nejdříve do Stříbra, potom přejíždíme sem. Bylo to kouzelné. Letos byl ale rozhodně hezčí ten kladrubský,“ řekla Deníku Tereza Proboštová, která dorazila s rodinou ze Svojšína. „Byl moc hezký,“ nechala se slyšet domácí Lenka Bogdanská, která ohňostroj sledovala se synem Šimonem.

