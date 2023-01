Ač po Vánocích, rodiče jejich vánoční zpívání a recitování skutečně dojalo. Své ratolesti odměnili obrovským potleskem a to ještě nikdo z přítomných netušil, že na slavnost dorazí také vzácná návštěva. Zpoza rohu se objevili tři podivní poutníci. Cestu do Betléma totiž stále ještě nenašli Tři Králové, kterým se cestou navíc ztratil Žid. Došli tedy až na zaplněnou školní zahradu, kde překvapili nejen děti, ale i rodiče. S otevřenými pusami pak děcka poslouchala jejich vinšovací píseň. Radost se vystupňovala poté, co jim králové rozdali balíčky s dobrotami.