Jedná se o terapii, která se provádí v teplé vodě, kdy se tělo nadnášené speciálními pomůckami dostane do stavu beztíže, čímž dojde k uvolnění pacientova svalstva, kloubů a dalších tkání.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o certifikovanou léčebnou metodu praktikovanou v současnosti již v několika státech Evropy, rozhodli jsme se, že ji v našem centru nabídneme pacientům, kteří dlouhodobě trpí bolestmi spojenými s pohybovou a nervovou soustavou člověka,“ řekla Deníku manažerka Wellness centra Konstantin Jana Opavová.

Čtyřkolka a hrací automat studentů ze Světců nadchly porotu v Budějovicích

Proceduru budou provádět kvalifikovaní terapeuti ze spolku Watsu4Health, z. s. V průběhu terapie se pacient odevzdává do péče odborníka, který tělo vede nenásilným způsobem do různých protahovacích poloh, čímž se jeho organismus uvolní, zvýší se dechová kapacita, eliminuje se pocit bolesti a tím přichází psychická úleva. Metoda Watsu® slibuje dlouhodobou pomoc a úlevu zejména pohybově nemocným a hendikepovaným osobám. „Skvělé výsledky, které tato metoda přináší, sledujeme již delší dobu. To je důvodem, proč ji chceme zkusit praktikovat i u nás,“ vysvětluje dále Opavová.

Klasická rehabilitační cvičení jsou někdy pro pacienty náročná a často i bolestivá.

Nepomuk se velikonočně vybarvil. Jarmark a farmářský trh návštěvníky lákal

První procedury budou moci ve wellness centru vyzkoušet zájemci již 25. dubna. Terapie je individuální, trvá 60 minut a její speciální cena v rámci pilotního projektu činí 1 200 Kč. „Vzhledem k omezenému počtu míst informujeme zájemce již v předstihu, místa je třeba si zarezervovat na telefonním čísle 774 604 075,“ doporučuje Opavová. Kromě plavek, osušky a základních hygienických potřeb (šampon, mýdlo) není potřeba si přinést nic dalšího. Pomůcky potřebné k proceduře budou připraveny na místě.