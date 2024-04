Hledáte spolehlivého hlídače pro vašeho psího parťáka během dovolené? Nově otevřený psí hotel v Lestkově nabízí profesionální péči a ubytování pro vaše čtyřnohé miláčky. Ivana Mariana Opalecká, zkušená chovatelka a milovnice psů, poskytuje individuální přístup a zázemí přizpůsobené pro pohodlí a zábavu vašich psů.

K chovatelské stanici přidala Ivana Opalecká v Lestkově i psí hotel. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Když mají dovolenou páníčkové, já ji dopřeji jejich pejskům,“ říká Ivana Mariana Opalecká z Lestkova. Majitelům čtyřnohých kamarádů, kteří se chystají vyrazit na dovolenou, čeká je náročná operace, lázně nebo mají jiný důvod, proč musí na čas opustit svoje bydliště a nemohou si vzít svého mazlíka s sebou, nabízí jednoduché řešení. Postará se o jejich psy ve svém novém psím hotelu, který začala v Lestkově provozovat.

Mít vlastního pejska toužila už jako malá, ale rodiče jí tuto radost nikdy nedopřáli, a tak chvíli poté, co se osamostatnila, pořídila si v roce 1996 fenku papillona. „Postupně jsme začaly objíždět výstavy a získávaly jsme jedno ocenění za druhým,“ vzpomíná Ivana, která si splnila v dospělosti hned několik dětských snů. Mimo jiné toužila žít na Táborsku, kde si založila mezinárodní chráněnou chovatelskou stanici Fan Caligari Magic. Později si pořídila větší plemeno, německého ovčáka, a dělala sportovní kynologii. Po letech se nakupily zdravotní problémy, tak hledala klidnější a méně náročné plemeno. „Německý ovčák je plemeno náročné po všech stránkách, pokud chcete, aby pes za něco stál. Je to hodně dřiny, ale i peněz,“ vysvětluje. Psů se však nechtěla vzdát a učaroval jí labradorský retrívr. „Je to klidná rasa, nenáročná na výcvik, takový přátelský, učenlivý dobrák. Cvičí se i jako asistenční psi, vhodní jsou i na myslivost,“ vypočítává chovatelka výhody rasy, kterou chová.

Tetování je umění, které zůstává, říká mladá tatérka Michaela Křižková z Boru

Sama, když cestovala na dovolenou, musela nesčetněkrát svoje milované čtyřnohé kamarády zanechat v některém ze psích hotelů na cestě mezi Táborem a Prahou. Proto když ji cesty osudu přivedly do domku v Lestkově na Tachovsku, kde ji přátelé a známí čas od času o hlídání pejska požádali, rozhodla se vybudovat pro psí návštěvníky zázemí, kde by se jim mohlo líbit, a své služby nabídnout široké veřejnosti. „Máme tři kotce s velkým výběhem, v případě, že se snesou dva pejsci od jednoho majitele, mohou být ve výběhu spolu. A pak máme tři vnitřní vytápěné kotce bez výběhu,“ vypočítá provozovatelka. Další vnější výběh se buduje. Bude velký, ale bez travnatého povrchu. „Nechci pro psa vězení, pes má mít dostatek prostoru, aby mohl poznávat nové vjemy,“ razí názor. Její vlastní psi s ní žijí v domě. A do svého domu je připravená přijmout i psího hosta, který je „gaučák“ zvyklý na rodinné prostředí. Však jsou celý dům i jeho okolí přizpůsobeny společnému soužití se psy.

„Každému ubytovanému pejskovi se chci věnovat individuálně. Proběhne se po zahradě, budeme hrát různé hry, může být i podroben výcviku, pokud si to bude majitel přát,“ má jasnou představu. „Chci vracet majitelům psa šťastného, prostě odpočatého, stejně jako se vrátí odpočatí z dovolené oni,“ usmívá se Ivana Opalecká. Nějaké termíny už mají její známí zamluvené.

Důležitá je radost z jízdy, říká musherka Lenka Žižková z Kladrub

V současné době zatím jeden z venkovních kotců obývá banda štěňat z posledního vrhu, ale všechna už jsou zadána a noví majitelé si pro ně už postupně přijíždějí. Budování hotelu není nejlevnější záležitostí, o to více je provozovatelka vděčná přátelům, majitelům jedné firmy ve Velké Hleďsebi na Mariánskolázeňsku, že ji podpořili nemalým sponzorským darem. Sami si už z její chovatelské stanice pořídili dva labradory. „Hlídám jim pejsky, můj nápad je nadchl, a tak mi pomohli a já si toho velmi cením,“ říká zkušená pejskařka.

Pokud má majitel psa zájem o hlídání, může provozovatelku psího hotelu kontaktovat mailem nebo telefonicky, veškeré dostupné informace jsou na webu www.ubytujpsa.cz.