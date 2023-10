Shodou okolností letošní datum vyšlo na den, kdy se v naší republice slavilo výročí vzniku samostatného československého státu. Proto přidali pořadatelé také element národního dne, kdy venkovní fasáda byla nasvícena v národních barvách. O nasvícení průčelí zámku v národních barvách se postarala Malovická flotila. Uvnitř zámku pak v jedné místnosti významnou historickou událost připomínala videoprojekce, kde návštěvníky zaujala promítaná hlava prvního prezidenta T. G. Masaryka vzhůru nohama. „Obrácená projekce vyjadřovala názor autora na současný stav demokracie,“ vysvětlil Jan Florián z MAS Český Západ, který byl spolupořadatelem akce. „Akce byla zároveň závěrečnou akcí krajského programu Západočeské baroko. Finančně ji proto podpořil Plzeňský kraj,“ upřesnil Florián.

„V České republice je spousta talentů na výtvarných školách a univerzitách, které nemají až tolik příležitostí k volné tvorbě. My jsme se rozhodli dát každý rok možnost představit se jedné univerzitě, vloni to byli studenti z Plzně, letos Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Oslovujeme lidi, kteří dělají progresivní věci, digitální nebo interaktivní umění a podobně. Díky nim pak mají návštěvníci u nás možnost zažít něco netradičního,“ vysvětlil majitel zámku.

Motivem pro celou akci bylo dle jeho slov boží oko, které zdobí zámeckou věž. A bylo na jednotlivých tvůrcích, jak zpracují a vyjádří světlo, které by dle zmíněného symbolu mělo nad zámkem svítit. O tom, že se vše dokonale vydařilo, hovořila paní Miroslava, která se do Trpíst přijela podívat. „Bylo to úžasné. Své kouzlo mělo hudební vystoupení dua Inspi-raci stejně jako piano Terezy Dischingerové. V sále byly decentně nasvícené stolky, u nichž se dalo posedět a zaposlouchat se. Úžasné byly projekce v prvním patře, zaujal mě mezi lidmi procházející mnich s kapucí a v ruce nesoucí svíci. Dlouho jsem postála také u vystavených exponátů, které vytvářely nejrůznější světelné iluze, a u filmu Stříbrňáci aneb co se děje ve Stříbře,“ prozradila Deníku.

„Druhý ročník byl díky všem instalacím především v interiérech komornější než ten první, ale ohlasy jsem dostával veskrze kladné. Spoustu návštěvníků, kterých dorazilo přes dvě stovky, nadchl mimo jiné také barokní pokojíček od dětí ze Základní školy v Černošíně,“ shrnul vydařenou akci Jan Florian.