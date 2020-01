„Ti hlodavci jsou drzí, a jakmile k nim člověk přijde blíž, jsou nutrie schopné vlézt až do batohu. Synovi okusovaly boty v golfovém kočárku a ochutnaly od kočárku i kolo,“ řekla Deníku spoluautorka petice Hana Slánská s tím, že dříve také nutrie chodili krmit, ale od té doby co se jedna postavila na zadní a jejímu dvouletému synovi chtěla vzít z ruky sušenku, tyto návštěvy v okolí řeky Mže raději omezila.

„Když jsme s další maminkou ze školky Prokopa Velikého s Vlastou Rottovou zjistily, že se volně pohybují v prostorách školní zahrady, nebyly jsme z toho nadšené,“ poukázala maminka a dodala, že děti samozřejmě vede k ochraně přírody. „Nechci ale mít pokousané dítě a už vůbec se mi nelíbí možnost nákazy, ať už salmonelou nebo dalšími nemocemi.“

Starosta Tachova Ladislav Macák nevylučuje i případný odchyt zvířat, ale podle prvního muže radnice jsou nutrie spíše atrakcí. O chystané petici se dověděl od Deníku. „Zatím žádný větší zásah neplánujeme, ale převáží-li názor, že je potřeba nutrie omezit, budeme to samozřejmě řešit,“ uvedl a dodal: „Lidé je chodí krmit a pak se diví, že je tam tolik nutrií a žebrají…“ A právě ohledně krmení město připraví jedno z opatření. „Instalujeme tam pět informačních cedulí zakazujících krmení nutrií,“ dodal starosta.

Záplatování plotu nestačí

Ředitelka mateřinky Zdeňka Veselá celou záležitost vnímá hlavně jako problém s hygienou a bezpečností. „Opravdu hrozí nebezpečí nějaké nákazy, nutrie na zahradě kálí. Chodí k nám samozřejmě i kontroly z hygieny,“ poukázala. Mateřinka se snaží zahradu zabezpečit, aby tam nutrie nemohly. „Jeden z tatínků nám pomohl a upevnil na místa, kudy nutrie pronikaly na zahradu, drátěné pletivo. To ale nestačí, hlodavci se totiž podhrabávají i jinde a nachází další místa, kudy na zahradu.“

Podle Miloslava Homolky ze severu myslivost.cz je nutrie vyjmenována mezi druhy, které může podle zákona o myslivosti usmrcovat hospodář a myslivecká stráž. V roce 2016 takto myslivci na území republiky ulovili přes šest tisíc nutrií. To je ovšem možné jen ve volné honitbě, nikoli v městské zástavbě. Roztomilé vodní zvíře s ostrými zuby žije ale na mnoha dalších místech Tachovska uprostřed měst. Jeho pobyt před lety řešili i v Boru nebo Černošíně. Právě v Boru museli přistoupit k odchytu hlodavců. Pět jich tehdy skončilo v Záchranné stanici živočichů ve Studánce. Na potoce se pohybovaly celkem asi tři generace nutrií. V Černošíně na břeh k potoku instalovali informační tabuli, kde je popsáno, že nutrie je nepůvodní živočich, odkud je, a co to vlastně je za hlodavce. Na ceduli je také výrazné upozornění, aby lidé nutrie nekrmili.