Zastupitelé jim chtějí dát svobodnou volbu a možnost rozhodnutí ohledně pokračování projektu. Ten má za sebou přípravnou fázi. Vedení města společně se zástupci ANO a Nezávislých pro Stříbro se rozhodlo pro moderní koncept sportovně-relaxačního areálu.

Nabídnout by měl jak plavecký bazén o délce 25 metrů, tak bohatě vybavenou wellness zónu s dětskými atrakcemi, tobogánem a saunovým světem. Referendum se uskuteční 2. a 3. října spolus volbami do krajského zastupitelstva. Do té doby bude záměr výstavby bazénu veřejnosti podrobně představen.