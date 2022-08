Lidé z Plzeňského kraje už se nechávají očkovat čtvrtou dávkou proti onemocnění covid-19. Zájem byl největší 18. července, kdy se do médií dostalo, že jsou čtvrté dávky k dispozici. Deníku to řekl Ondřej Cvrk, očkovací koordinátor z plzeňské EUC kliniky, která momentálně provozuje největší vakcinační centrum v regionu.

„Na zvýšený zájem jsme byli připraveni. Po 18. červenci chodilo průměrně až 150 klientů za den. Nejsilnější byly pátky, kdy jsme očkovali i děti,“ informoval koordinátor s tím, že v minulém týdnu zaznamenala EUC klinika pokles. „Bylo to poté, co se v médiích objevilo, že by lidé měli se čtvrtou dávkou počkat až na podzim, a také to, že na trh bude uvedena upravená vakcína,“ upřesnil.

Mobilní tým EUC kliniky objíždí rovněž domovy pro seniory. Podle Ondřeje Cvrka ale není mezi klienty domovů o čtvrtou dávku tak velký zájem jako o třetí. „Už to není taková jako v dobách, kdy očkování začínalo.

„Nyní objíždíme menší domovy pro seniory, například ve Stříbře, Boru u Tachova nebo v Plasích. Očkovat jezdíme ale také do obcí, které mají zájem. Byli jsme v Bělé nad Radbuzou, v Nýřanech. Tam jsme naočkovali za den víc klientů než u nás v centru,“ popsal Cvrk. Zdůraznil, že velké množství lidí si přišlo na EUC kliniku také pro třetí dávku bez registrace. „Důvodem byla hlavně potřeba třetí vakcíny pro cestování,“ poznamenal.

To potvrdila také Martina Holubová, která se za měsíc chystá odletět do Spojených států. „Tam pro vstup vyžadují i třetí dávku. V očkovacím centru jsem čekala jen chvilku, vše proběhlo bez problémů,“ řekla Deníku.

Ondřej Cvrk doplnil, že zdravotníci nejčastěji podávají látku od firmy Pfizer. „Zájem je také o vakcínu Janssen. Pro občany je to nejrychlejší způsob, jak získat očkovací certifikát. Očkujeme ale všemi látkami, které jsou v České republice dostupné,“ sdělil s tím, že třeba o novinku Novavax není příliš velký zájem. „Když přišla na trh, registrovalo se na ni denně třeba jen 20 až 30 lidí. Dle mého názoru to ale také bylo tím, že se rozvolnilo a lidé o očkování všeobecně zájem neměli,“ uzavřel koordinátor.

