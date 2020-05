"V současné době se v útulku staráme o osm svěřenců, půlka z nich jsou kříženci plemen tipu bull. je velice problémové najít takovým pejskům domov, ale musíme potvrdit, že konkrétně naši svěřenci jsou ti nejlepší, na které můžete v bullím světě narazit," uvedla Jägerová.

Například už šestým rokem se starají o psa Bosse, který byl nalezen v Kostelci u Stříbra. "Ve velice špatném zdravotním stavu jsme jej převzali do naší péče a trvalo dlouhé měsíce, než jsme dali jeho zdraví do pořádku. To díky kvalitní péči naší veterinářky a dobrovolnici Lence, která se o něj pečlivě starala a stará." Přesto se podle Jägerové za dlouhá léta nenašla rodina, která by o Bosse zvládla péči. "V tomto případě víme, kde je háček. Finančně je péče o Bosse velice nákladná. Má nemocnou štítnou žlázu a od toho se odvíjí spoustu dalších zdravotních problémů a komplikací. Jen tak pro představu, jeden z léků, které užívá, stojí 64 korun, za měsíc je náklad 1920 korun. Je u nás od října roku 2014 - za tu dobu nás jen tento lék stál kolem 130 tisíc korun."

Další bull, jediná psí krasavice v útulku, je fenka Bailey. V Chodové Plané ji někdo přivázal ke sběrnému dvoru, pár dní před Vánoci. "Měla po těle šrámy, vytahanou mléčnou lištu po štěňatech a člověk ji jen využíval. Přestože je to věrná, mazlivá a poslušná holka, nikdo si ji za půl roku z našeho útulku neadoptoval. Vytvořila si velmi silné pouto s jedním naším venčitelem, Kubou z Plané, který za ní jezdí několikrát v týdnu a věnuje jí veškerý volný čas. Adoptovat si ji však nemůže," sdělila dále provozovatelka útulku.

Také letos přibyli do Šmundliny psi podobných plemen. Jedním z nich je pětiletý kříženec Endy. "Dostala se ke mně fotografie statného bulla na dlouhém řetězu, kterého chovala rodina ve Františkových Lázních. Jelikož bydleli mimo zahradu se psem, vypadal tak i stav samotného Endyho. Jde o velice věrného a silně emotivního psa, který se na vás okamžitě upne. Říkáme o něm, že jde o romantika v těle Golema." Útulek inzeruje psy na svých webových stránkách, ale na Endyho nenapsal jediný zájemce.

"A nejnovější přírůstek našeho útulku je skvělý, inteligentní pes Řízek. Podle nás někdo zaklel chlapa do těla psa, protože takovou inteligencí, kterou nás překvapuje - to zkrátka jen tak někdo neumí," popsala s úsměvem Gabriela Jägerová. Řízek neboli Šnyclík se velmi upnul na jednoho z venčitelů Patrika a umí si prý vynutit pozornost opravdu neuvěřitelnými způsoby. "Umí nastavit hračku přes mříže, protáhne jimi jak míč, tak různé uzle a plyšáky. Hodí je Patrikovi a čeká, než mu hračku vrátí zpět. Umí se skvěle zabavit i sám. Jde o takové odrostlé štěně."

Jak dále provozovatelka Šmudliny říká, veřejnost vnímá psy tipu bull velice negativně, protože jejich pověst kazí média i nezodpovědní páni. "Zcela upřímně můžu říct, že mě za jedenáct let v útulku pokousalo spoustu kříženců, ale v žádném z nich nebyl bull. Jsou to dobře ovladatelná plemena, velice inteligentní a nikdo nemá tak obrovské srdce jako bull. Zkazit můžete každého psa, jen na bullech je to více vidět, protože jsou větší než například jorkšíři," uzavřela Jägerová s tím, že pracovníci útulku doufají, že psy bude moci veřejnost brzy navštívit a půjčit si některého z nich třeba na vycházku.