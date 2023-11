O nadcházejícím víkendu se mohou zájemci těšit na několik zajímavých kulturních akcí. Zatímco Tachov bude ve znamení historických postav a strašidel, v Plané si na své přijdou především milovníci tance.

Ilustrační foto | Foto: Filip Nekola

V páteční podvečer 3. listopadu ožije františkánský klášter v Tachově. Konat se zde budou oživené noční prohlídky. Potmě, pouze za svitu svící dostanou zájemci jedinečnou šanci setkat se v klášterních prostorách s mnichy Františkány, ale i dalšími historickými postavami. „K procházce historií bude patřit také netradičně osvětlená zahrada,“ láká na stromy v barevném kouzlu ředitelka muzea Jana Hutníková. Prohlídky se budou konat každou hodinu v čase od 17 do 20 hodin. Vstupné je pouhých 40 Kč, vzhledem k omezené kapacitě doporučují pořadatelé, pracovníci Muzea Českého lesa, udělat si rezervaci na tel. čísle 374 722 171.

Tajemno a strašidelno bude v Tachově rovněž v sobotu 4. listopadu. Spolek SMETU připravil pro veřejnost strašidelnou stezku. Od 17 hodin se na asi dvacetiminutovou trasu budou moci postupně vydávat malé skupinky lidí. Start je na sídlišti Rapotín, parkoviště u tachovského hřbitova. „Pro zpříjemnění čekání před vstupem do stezky je zajištěno občerstvení. Nabídneme nejen teplé nápoje, ale také něco sladkého na zub a třeba i pro pevnější nervy,“ vzkazuje jedna z organizátorek Pavlína Řeháčková. Především pro malé účastníky je připraven kvíz, pořadatelé vzkazují, aby si ti, kdož se za strašidly chystají, přidali do kapsy tužku nebo propisku. Na trasu je vhodnější zvolit nepromokavou obuv. Poslední skupinka by měla vyjít na strašidelnou stezku nejdéle v 19 hodin, v případě většího zájmu jsou pořadatelé připraveni akci prodloužit. Vstupné je dobrovolné.

A zatímco v Tachově se bude strašit, v Plané mohou milovníci tance vyrazit do Kinanekina na Korálkovou tančírnu. S úderem půl osmé hodiny večerní na pódiu spustí a k tanci přítomné vyzve orchestr Zatrestband z Třešti a Klára Vytisková. Dámy mohou dorazit nazdobené korálkovými šperky a další mohou také darovat. „Vítáme do tomboly různé korálkové ozdoby, dekorace, prostě cokoliv korálkového,“ vzkazuje vedoucí odboru kultury MěÚ Planá Petra Tomášková. Každý, kdo do chystané tomboly cokoliv z korálků věnuje, obdrží pět slosovatelných lístků do tomboly zdarma. Vstupné v předprodeji činí 390 Kč, pokud nějaké ze vstupenek, které mizí raketovou rychlostí zbydou, bude možno je zakoupit u vstupu na místě za 490 Kč. Připravené je občerstvení, kde bude možno doplnit vytančenou energii, zajistí jej stříbrské Dobroty Turek.