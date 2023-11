Již o tomto víkendu zažehneme na adventním věnci první svíci, Svíci proroků, a svátečně vyzdobíme svoje domácnosti. Na příchod adventu se dlouhodobě chystají také obce a města na Tachovsku. Leckde se začne s oslavami již v pátek 1. prosince. Deník přináší krátký výběr z toho, nač se mohou občané v regionu těšit.

Vánoční videoprojekce bude předcházet rozsvícení stromku na návesním prostoru ve Starém Sedle. Ten se rozzáří v 18 hodin a na místě bude možno zakoupit nejen občerstvení, ale také drobné vánoční dekorace. Zájemci si budou moci vyrobit v rámci tvořivé dílny svůj vlastní adventní svícen.

Ve stejný den se bude od 15:30 hodin přes základní školou ve Stráži konat adventní jarmark. V průběhu dětské operky v podání žáků ZŠ Stráž, která začne v 17 hodin, se narodí Jezulátko a půl hodiny později se ve Stráži rozsvítí světýlka na vánočním stromě.

Hned v sobotu ráno 2. prosince se náměstím v Kladrubech rozezní koledy a zavoní zabijačkové hody. Od 8 hodin se zde koná tradiční Mikulášský trh, jehož součástí bude prodej vánočních stromků, jmelí, vánočních dekorací či medových dobrot. Kromě vepřových dobrot se mohou návštěvníci těšit i na další občerstvení. „V průběhu dopoledne zahraje skupina Proměny Band Plzeň. Stromek však v Kladrubech rozsvítí až 3. prosince v 18 hodin poté, co městem projde lampionový průvod,“ uvedl pracovník Regionálního muzea Kladrubska Jiří Kohout.

V Bezdružicích už stromek svítí od 25. listopadu. A v sobotu 2. prosince budou řádit v bezdružickém kulturním domě čerti. Děti si mohou zařádit na diskotéce, přichystáno je pro ně spousta dobrot. Svůj stromek si na návsi rozsvítí v sobotu v 17 hodin také v Telicích, v Prostiboři ve stejný čas, jen o den později. „Představíme také naši svatou rodinku, nově vyrobené postavy, které jsme v obci společně vytvořili,“ prozradila starostka obce Barbora Nováková.

Zazpívat si se sousedy společně koledy, popovídat si, popít svařáku či jen teplého čaje, ochutnat vánoční dobroty a zakoupit drobné šperky a dekorace, kdy výtěžek z prodeje bude věnován na dobročinné účely, mohou lidé na Přimdě v sobotu 2. prosince navečer. Svůj symbol Vánoc pak město rozsvítí s úderem 17. hodiny.

Vánoční sušák hadic se chystají rozsvítit dobrovolní hasiči u zbrojnice ve Stráži. Pro děti jsou od 16 hodin přichystány tvořivé dílničky, chystá se také vánoční jarmark a sušák se rozzáří v 18 hodin.

V Chodové Plané si mohou zájemci v neděli 3. prosince v klubovně Golfového klubu Chodová Planá od 10 do 15 hodin přijít vyrobit vánoční dekorace, svícny či přání. Nutné je však předem si místo zarezervovat a to do 30. listopadu, jenom tak bude dostatek připraveného materiálu pro všechny. Na náměstí městysu pak stromek, na který jsou obyvatelé pyšni, rozsvítí v 17 hodin.

V Konstantinových Lázních slibují na první adventní neděli i ohňostroj. Na náměstí u fontány bude od 17 hodin hrát skupina MHS, tu pak vystřídá pěvecký soubor Souhlas. Následně se v půl šesté navečer rozzáří v lázeňském městečku stromek a po ohňostroji bude po zbytek akce hrát opět MHS. Chybět nebude na chystaném minijarmarku samozřejmě občerstvení.

Svařák a zabijačkové dobroty budou vonět Černošínem v neděli od 13. hodiny. „Návštěvníci mimo jiné budou moci na vlastní oči sledovat řezbáře Jana Ambrože, který na místě bude ze špalku dřeva vyřezávat anděla,“ slibuje netradiční podívanou David Zušťák, člen kulturní komise města Černošín. Žárovičky na stromku se při společném zpíváním koled rozzáří v 17 hodin. Ve stejnou chvíli by se měly rozzářit světýlka také na vánočním stromku ve Svojšíně.

Velká paráda čeká na obyvatele a návštěvníky okresního města. Rozsvícení vánočního stromu v Tachově bude v neděli 3. prosince předcházet od 15:30 hodin několik hudebních vystoupení. Představí se hudební skupina TRIO TT s hostem Pavlem Svobodou, zahraje saxofonistka Viktorie Lorencová, vystoupí žáci ZUŠ Tachov, Tachovský dětský sbor, folklorní soubor Kolowrátek a zájmové soubory DDM Mraveniště Tachov. Světýlka se pak na stromu rozzáří s úderem 17. hodiny. Poté přítomné pobaví tachovská kapela Bikers Band.

Ve stejný den se rozsvítí symbol Vánoc také ve Stříbře. Jeho okolí bude zdobit několik postav z nového dřevěného betlému. Zde začne kulturní program již v 15 hodin, kdy zahraje a zazpívá Vlasta Horváth Trio a s nacvičeným vystoupením přítomné jistě potěší dětský pěvecký sbor ZŠ Mánesova. „Chybět nebude Ježíškova pošta a tvořivé vánoční dílny RC Stříbro. Firmou Kermi bude zajištěno občerstvení. Ta výtěžek z celé benefice daruje stacionáři ve Stříbře,“ uvedl ředitel MKS David Blažek.