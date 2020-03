"Z mnoha domácností Starého Sedla, Racova, Darmyšle, Prostiboře a Telic se v neděli odpoledne ozýval zvuk šicích strojů, dokonce i na samotě ve mlýně se šije," potvrdila Deníku starostka Starého Sedla Jana Svobodová.

Roušek se ušily desítky. "Milé švadlenky a další dobrovolní pomocníci za organizace obcí Staré Sedlo a Prostiboř věnovali roušky do poštovních schránek každému z občanů našich obcí. Ve vzájemné spolupráci s obcí Prostiboř, kde také šije několik domácností, jsme docílili toho, že každý z našich občanů disponuje minimálně jednou látkovou rouškou," dodala starostka.

A to ještě zdaleka není všechno. "Mysleli jsme také na agenturní pracovníky a další ubytované v našich obcích. Také ti mají od nás roušky. Nyní se šije další vlna a budou dále přerozděleny tak, aby každý z občanů měl minimálně tři kusy."

Jak Svobodová dále uvedla, velice ji potěšilo, kolik lidí se zapojilo do dobrovolnické činnosti. "Ať už darovali materiál, střihali, zažehlovali nebo šili roušky. Vzhledem k nedostatku tkalounů a gumiček bych chtěla vyzdvihnout člověka, hasiče ze Stráže, který zareagoval na potřebu "udělátka" na výrobu sňůrek k rouškám a zhotovil ho i pro nás. Je to souhra několika lidí, kteří chtějí pomáhat a já jsem vděčná za to, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc i v době jako je tato. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat a nám všem popřát mnoho zdraví do nadcházejících dnů," uvedla dáel starostka Starého Sedla.