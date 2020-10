Obchodní dům se nachází na náměstí a kromě prodejny potravin v přízemí jsou v horním patře prostory pro zájmové kroužky.

Původně měl dům tmavě šedou barvu, teď na náměstí bude zářit několik odstínů žluté. Současně se změnou fasády pokračují v posledních týdnech i další úpravy objektu. „Snažíme se svůj majetek uvést do funkčního smysluplného stavu. Budova je naše. Současné práce vyřešily sanace, výměnu oken, zateplení obvodového pláště budovy a s tím související stavební práce,“ uvedl starosta Černošína Miroslav Plincelner.

Nedílnou součástí rekonstrukce je také vybudování bezbariérového vstupu do budovy.

Stavba je financována z rozpočtu města, ale na část se podařilo získat také krajskou dotaci. „Oprava vychází na deset miliónů korun. Plzeňský kraj nám přispěl finanční částkou 350 tisíc korun, tyto peníze jsou vloženy na vybudování bezbariérového přístupu,“ upřesnil starosta.

Postupně z budovy mizí lešení a už odkrývá novou fasádu v několika odstínech žluté, která se lidem líbí. „Klobouk dolů, to je tedy změna, ten dům opravdu vyšperkovali. Byla to taková nevzhledná budova, ještě tak přímo v centru obce, doslova to tu kazila. Teď naopak pěkně doplní okolní opravené stavby, jako je kostel, motorest, hasičárna, je to barveně sladěné,“ okomentovala místní obyvatelka Jiřina Křížová.