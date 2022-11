Prázdnotou zejí některé budovy, před nedávnou dobou skončila Jednota. Celý obchodní dům je k prodeji. Jedněmi z mála, kteří tak v blízkosti historického jádra své kamenné obchůdky stále po dlouhých letech provozují, je například papírnictví nebo klenotnictví U Zlatého orla. „V centru je dále dárkový obchůdek, knihkupectví, dvě vietnamské večerky a to je tak všechno,“ zhodnotil klenotník Antonín Charvát.

Za poslední dobu se v centru jako nový subjekt objevila pouze pojišťovna. „Je to horší než lepší. Současné podmínky také nepřejí nováčkům, aby otevírali nové provozovny,“ dodal Charvát. Podle některých obyvatel okresního města je navíc na náměstí svízelné parkování, silnice jsou rozbité, je tam nepořádek. „Mrzí mě, že se provozovny přesouvají do větších center. Kousek od centra je sice Penny Market, Lidl nebo Billa, ale třeba obyvatelé rapotínského sídliště volají po možnosti nakoupit si přímo tam,“ připomněl Petr Fišer z Tachova. Připustil, že v okolí vznikly i nové příjemné provozovny, které si oblíbil. „Do centra do kavárny nechodím. Často si ale rád posedím v útulné rodinné kavárně ve Světcích, kterou zprovoznili před pár lety v prostoru bývalé stodoly a stájí zemědělské usedlosti,“ řekl Fišer.

Klenotnictví jede dál

Řadu zákazníků, která potřebuje servis či opravu šperků nebo hodin, si pochvaluje právě klenotník Antonín Charvát. Podle jeho slov i přes současnou krizi a 40procentní odliv zákazníků plánuje v profesi vytrvat.

Obchodní řetězce sice provozovateli berou přímý prodej, na druhou stranu ale přináší zákazníky, kteří potřebují servis. „Jsem trpělivý. Doufám, že situace bude lepší. Dokud není válka a jsme zdraví, je vše v pořádku.,“ konstatoval. Řemeslo vykonává v centru Tachova již od počátku devadesátých let, kdy tam koupil dům. Práce ho i po třech dekádách stále baví. „Náplň je pestrá. Každý den je jiný, panuje různá nálada. Žádná oprava není stejná, výroba každého šperku originální, objednáváme rozličné druhy zboží,“ sdělil. Klenotnictví vyrábí zlaté či stříbrné šperky na zakázku. V krámku provádí i rytecké práce.