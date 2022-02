Obec chce získat cestu z Olbramova do Kořene a postupně ji opravit

Z Olbramova do vsi Kořen, která je olbramovskou místní částí, je to po normální silnici přes Kokašice a Lestkov 19 kilometrů. Mnohem kratší je to ale po cestě lesem a údolím Kořenského potoka. To je něco přes dva kilometry.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Tomášek

Cesta, která je značenou cyklistickou trasou, ovšem není zpevněná, navíc je úzká a není vhodná pro všechny typy aut. Jedná se ale o nejkratší spojení mezi Olbramovem a jeho místní částí a obec usiluje o získání cesty do vlastnictví, aby ji mohla opravit. „Stanovili jsme si čtyři základní priority rozvoje obce a nyní na ně navazujeme dalšími kroky, které vedou k cíli. Jedná se o získání cesty z Olbramova na Kořen do vlastnictví obce, zlepšení stavu komunikací uvnitř obcí, odkanalizování všech místních částí a vybudování nového osvětlení v obci Kořen,“ sdělila Deníku starostka Olbramova Miroslava Vlášková. Jak dodala, část cesty se podařilo získat už v loňském roce. „Koupili jsme ji od Státního statku Jeneč. K tomu, abychom cestu vlastnili celou, musíme ještě vyjednávat s dalšími dvěma majiteli parcel.“ Jiří Čechura dostal vyznamenání před půl stoletím. Stal se Vzorným učitelem Vlastnit cestu je podle starostky naprosto základní otázkou v možnosti zlepšování její sjízdnosti. „Přestože se jedná o složitou záležitost, věřím, že se nám podaří, v horizontu příštích let cestu získat a postupně ji dovést do uživatelsky příjemné sjízdnosti,“ uvedla. Provizorní vysprávky a zpevňování povrchu se na cestě provádí i v současné době. Opravy provádí obec v tzv. nízkonákladovém režimu. „Cesta je úvozová a vede kopcovitým terénem. Je vcelku oříšek vymyslet způsob, jak s minimálními finančními prostředky odvést z cesty vodu, aby se její stav s každým deštěm nezhoršoval. Tento problém nám pomáhá řešit projektant dopravních staveb z Vranova. Na opravách cesty pracuje několik místních mužů. Jsem velmi ráda, že zde žijí lidé, kteří nekritizují, ale naopak přidají ruku k dílu. Je to velmi důležité a já jim za to touto cestou moc děkuji,“ dodala starostka Olbramova. Obec má v plánu opravy i dalších místních komunikací. Vzhledem k tomu, že Olbramov je malou obcí, ani prostředky z vlastního rozpočtu nejsou velké. „Připravujeme proto žádosti o dotace a vyčkáváme na jejich výsledek. Ne vždy se nám podaří dotaci získat, ale nevzdáváme to a opakovaně se snažíme finanční prostředky získat.“

