„Objekt jsme koupili kompletně i s celým pozemkem. Vlastníci se postupně vystěhovávali a chtěli objekt prodat, tak jej obec koupila. Předpokládáme, že příští rok bychom zahájili postupnou rekonstrukci,“ řekl Deníku starosta Miroslav Křížek s tím, že dům není v dobrém technickém stavu.

Původním záměrem bylo podle slov starosty vytvořit v domě dětskou skupinu. Obec nemá vlastní mateřskou školu a rodiče vozí svoje děti především do mateřských škol v Tachově. „S umisťováním předškolních dětí proto máme trošku problém, tak jsme přemýšleli, že v podkroví by mohl být třeba byt pro vychovatelku a přízemí by mohlo sloužit jako dětská skupina,“ uvedl.

Vyloučit se nedá ani využití jako klubovny pro volnočasové aktivity dětí.