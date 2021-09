Benešovický hostinec býval do zprovoznění dálnice D5 vyhlášeným motorestem na hlavním silničním tahu z Plzně na Norimberk.

Obec předpokládá, že kuchyně bude produkovat hotová jídla především formou závodní kuchyně pro podniky v nedalekých průmyslových zónách, nebo pro strávníky, kteří si na oběd přijedou. „Nejde spoléhat jen na večerní posezení, tolik lidí už dnes do hospod nechodí,“ poznamenal starosta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.