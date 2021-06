Budovu chce obec opravit tak, aby měla původní podobu z meziválečného období. "Získali jsme historickou fotografii, kde je budova v původní podobě, byl to hezký objekt s římsami a další výzdobou fasády a chceme, aby byl znovu," řekl Deníku starosta Kostelce František Trhlík.

Předpokládaná investice do rekonstrukce je podle starosty kolem 10 milionů korun a kromě obecního úřadu s bezbariérovým vstupem by dům zůstal i nadále sídlem obecní knihovny a v podkroví by se našel prostor pro tři malometrážní byty.

Další byty by obec chtěla zřídit v objektu bývalé fary, který získala do svého vlastnictví. Zde se počítá přibližně s osmi byty, buď tzv. startovacími, nebo s byty s pečovatelskou službou.