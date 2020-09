"V první etapě připravíme kompletní infrastrukturu pro 21 stavebních parcel a já jsem rád, že jsou zájemci, protože už máme všechny parcely prodané," sdělil Deníku starosta Kostelce František Trhlík. Jak dodal, do konce října by mělo být dokončeno stavební řízení a během podzimu a zimy bude lokalita vybavena inženýrskými sítěmi jako je plyn, voda, kanalizace, elektrické vedení a další.

Od jara by pak mohli majitelé pozemků začít stavět a do pěti let by měli mít podle smlouvy zkolaudováno. "Potom, po těch pěti letech, uděláme v této lokalitě kompletní nové komunikace. Po dobu výstavby rodinných domů zde budou jen komunikace sice zpevněné, ale dočasné, protože máme zkušenosti, že když se staví, jezdí do lokality nákladní vozy a stavební stroje a cesty se tak poškozují," vysvětlil Trhlík.

Tři obytné zóny už Kostelec v minulých letech vybudoval a v obci tak vyrostlo několik desítek nových domů. Tím se zvýšil také počet obyvatel obce.