Jak dále uvedla, opožděná přestavba se také promítne na nákladech, protože se mezitím značně zvýšily ceny materiálů. „S největší pravděpodobností jsme přišli také o jednu dotaci, což je špatně. Dá to nějaké úsilí tohle všechno napravit, ale současné zastupitelstvo se o to usilovně snaží,“ dodal starosta.

Na rekonstrukci bývalé mateřské školy, která byla vybudována před desítkami let v tehdejší tzv. Akci Z, probíhá v současné době čtvrtá etapa. „Prostory budoucího obecního úřadu už jsou prakticky hotové, nyní se dodělávají prostory pro dětskou skupinu,“ uvedl dále Ryba. Dětská skupina, což je alternativa mateřské školy, bude mít kapacitu dvanáct dětí.

Kromě toho se v objektu připravuje posilovna a vzniká zde rovněž malý byt, dispozičně řešený jako 1+1. „Nazýváme to sice byt správce, ale spíše budeme tuto bytovou jednotku využívat jako byt sociální, pro někoho v nouzi.“

Náklady na závěrečnou fázi přestavby jsou kolem čtyř milionů korun. Podle starosty pokračují práce podle stanoveného harmonogramu, do července letošního roku by mělo být hotovo.

Co bude se současnou budovou obecního úřadu, o tom ještě není rozhodnuto. „Měli jsme zájemce, který ji chtěl odkoupit. Pak se objevil návrh udělat ze současného obecního úřadu sociální byty. To je sice pěkná myšlenka, ale vyžadovalo by to velice náročnou a velmi nákladnou přestavbu. Proto budeme ještě o dalším využití budovy jednat,“ doplnil starosta Částkova.