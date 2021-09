V patře objektu vznikl byt. Ten by měl být k dispozici novému řediteli nebo ředitelce školy, kterého obec v současné době formou konkurzu hledá.

Od pondělí má obecní úřad ve Svojšíně jinou adresu. Po přestěhování kanceláří do nově rekonstruovaného objektu bývalého polesí nyní sídlí úřad na čísle popisném 21.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.