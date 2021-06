V Tachově a jeho místních částech zemřelo v souvislosti s covidem od loňského října do letošního dubna, tedy v období, kdy byla situace nejkritičtější, několik desítek osob. "Velké počty zemřelých se dotkly i nás. Řekli jsme si, že nebudeme, jako v jiných městech, kreslit na náměstí kříže, nebo zapalovat svíčky v kelímcích od piva. Chtěli jsme, aby naše vzpomínka byla trvalejší a aby vyjádřila i naději v lepší budoucnost," sdělila Deníku Ilona Gonová z Odboru životního prostředí Městského úřadu Tachov.

Jako formu připomenutí obětí proto město zvolilo výsadbu 80 stromů. "Přesné počty zemřelých na covid se zjistit nedají. Takže jsme vycházeli z počtů zemřelých v období od října 2019 do dubna 2020 a porovnali jsme je s počty zemřelých v období od října 2020 do dubna 2021, kdy pandemie výrazně zasáhla naše město. Z tohoto porovnání vyšel nárůst v počtu zemřelých 74 oproti předchozím letům. Bohužel, ani toto číslo není asi konečné," vysvětlila Gonová.

Přímo ve městě, nebo jeho nejbližším okolí, ale není lokalita, kam by se vešla skupina osmi desítek stromů. "Proto jsme se domluvili se správcem městských lesů, že by bylo možné vysadit tyto stromy v lese. V blízkosti Tachova bylo na výběr několik lokalit, které čekaly na zalesnění po kácení stromů napadených kůrovcem." Nakonec se jako nejvhodnější ukázalo místo, které je v příznivé docházkové vzdálenosti, od města je vzdáleno tisíc kroků, a navazuje na hojně využívanou značenou naučnou stezku Světecký vrch. To zjednoduší orientaci.

Ačkoliv se pamětní místo bude nacházet v lese, návštěvníci je poznají. "Chtěli jsme, aby bylo na první pohled zřejmé, že je v tomto prostoru něco jinak, že nejde jenom o běžnou výsadbu stromů, ale že ty stromy mají něco symbolizovat, na něco upozornit. Volba padla na ptačí třešeň, která je krásná na jaře, když kvete, zrovna tak jako na podzim, když plodí. Zároveň je to strom, který je možné podle lesních hospodářských osnov v lese sázet," uvedla dále Ilona Gonová.

Stromy vysadí dobrovolníci z řad zaměstnanců města a městského úřadu v září. A koncem září se na místě uskuteční akce pro všechny, kteří si chtějí připomenout těžkou dobu pandemie zavzpomínat na své příbuzné a známé, kteří zákeřnému onemocnění podlehli. Místo bude rovněž posvěceno farářem a bude zde umístěna pamětní deska.