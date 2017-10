Oblast kolem Výrovského potoka je v pořádku, voda míří tam kam by měla

Bor – Nejednoho občana pobouřily fotografie Výrovského potoka, na kterých místo vypadá jako po povodni. V internetové diskuzi padl nejeden názor, že se zde protrhla hrázka a místo je zanedbané. Podle starosty Boru se ale jedná o omyl.

„Nedostali jsme žádné hlášení o tom, že by byl v lokalitě Výrovského potoka nějaký problém,“ říká Petr Myslivec a dále vyvrací i tvrzení, že by se místo již několikrát opravovalo. „Jednou z posledních prací na Výrovském potoce je umístění takzvaného kamenného prahu. Ten je zde usazen kvůli zamokřování blízkého mokřadu, který vodu nutně potřebuje, dále směřuje do tůňky, ale zároveň i rozděluje vodu, která musí protékat do koryta.“

Jak dále starosta vysvětlil, práh byl několikrát upravován právě kvůli správnému odtoku a rozdělení vody. „Přímo do koryta potoka vodu svádí speciální trubka. Pravdou je, že se tento systém musel několikrát upravovat, aby voda putovala do všech potřebných míst. Ale dnes by mělo být opravdu vše v pořádku.“

I přes své tvrzení se starosta k Výrovskému potoku vydal, aby zkontroloval nynější situaci. Jeho názor na situaci se ale nezměnil. „Nyní mohou s klidným srdcem občany ujistit, že vše kolem Výrovského potoka je zcela v pořádku. Voda nikde neuniká na místa, kam by neměla. Samozřejmě jsem si prohlédl i zmiňované fotografie, kvůli kterým si mohou mnozí myslet opak. V té době musela být hladina skutečně zvýšená, ale rozhodně se nejednalo o nějaký havarijní stav. Navíc pokud by opravdu došlo k nějakému většímu zvýšení hladiny, voda přeteče maximálně do koryta rybníka, kde opravdu žádnou škodu nenapáchá.“