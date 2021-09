Mezi to, co se v posledních letech povedlo, patří určitě také rekonstrukce zámků ve Svojšíně a v Cebivi. Zatímco zámek ve Svojšíně postupně rekonstruuje obec, památky v Cebivi se ujal její soukromý majitel. Pokroky oproti stavu před lety jsou na obou objektech znát.

Četná architektonická ocenění získala rozhledna na vrchu Vysoká nad Tachovem. Stojí už sedm let a její vyhlídkový ochoz nabízí město jako na dlani. Také okolí rozhledny se dostalo patřičné péče a vedle památníku na husitskou bitvu zde vznikla naučná stezka, posezení, veřejné ohniště a další prvky pro výletníky.

Byla téměř na spadnutí, dokonce už byl vydán demoliční výměr. Město Tachov se však rozhodlo svoji nejcennější památku rekonstruovat a daří se to na výbornou. Rozsáhlá a postupná oprava bude v nejbližších letech dokončena, jízdárna se stává oblíbeným cílem turistů i místních obyvatel.

Jedním z nich je určitě železniční most na trati Pňovany - Bezdružice, který překlenuje údolí Hracholuské přehrady. Nedávno byl rekonstruován, když stará ocelová konstrukce ustoupila nové. Jednotlivé části konstrukce byly vyměněny unikátní metodou a most dostal také lávku pro pěší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.