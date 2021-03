OBRAZEM: Do chalupy v lesích se zamilovali. A opravili i rozbořenou kapličku

Zanedlouho to bude čtyřicet let, co Jaroslava a Jaroslav Karesovi vlastní chalupu v zaniklé osadě Pastvina (Helldroth) na Tachovsku. Jejich dům je jediný, který z původně téměř dvaceti obytných stavení na Pastvině zbyl. A stát zůstala také rozbořená kaplička. Tu Karesovi opravili a starají se o ni.

Osada Pastvina s kapličkou. Současnost a historie. | Foto: Deník/Jiří Kohout a Archiv rodiny Karesových

"Chalupu na Pastvině v roce 1982 náhodou objevil můj otec a zakoupil ji od sestry zemřelého původního majitele, který jako jediný nebyl po válce odsunut," řekl Deníku pan Jaroslav. Chalupu, schovanou v lesích nedaleko Lesné a Studánky, začala rodina Karesových užívat a zvelebovat. Majitele ale trápil pohled na zdevastovanou kapličku, která je přes cestu přímo naproti domu. "Po roce 1990 se v Pastvině objevila rodina z Německa, která odtud pocházela. Čas od času tam zavítal i někdo další, ale velice zřídka. V té době byla kaple zdevastovaná s rozvalenými zdmi, propadlou střechou a zarostlá náletovými křovinami. Nikdo z obce o ní nejevil zájem, a tak můj otec začal sám na vlastní náklady kapličku a její okolí opravovat," uvedl dále Kares. Oprava začala v roce 1993 a trvala přibližně čtyři roky. Karesovi ji financovali převážně z vlastních peněz. "Krov a zvonici udělal pan Janča, jinak si otec materiál sháněl různě, kde to šlo. Například střešní krytinu prý věnoval farář ze Svojšína, kde zbyla po rekonstrukci kostela. Dále pak s pomocí jednoho zedníka ze Studánky dodělali omítky a fasádu." Po dokončení v roce 1997 byla kaplička znovu vysvěcena farářem z Tachova. "Při této příležitosti se uskutečnilo setkání s několika bývalými obyvateli osady, nebo jejich potomky. Tato setkání se poté konala každý rok v srpnu ještě zhruba deset let. Při nich občas bývalí obyvatelé věnovali finanční příspěvek, který ale zdaleka nepokryl náklady na rekonstrukci," řekl dále Deníku Jaroslav Kares. Parkoviště jsou, někdy ale trochu dál Přečíst článek › Jenže bývalí obyvatelé Pastviny a jejich potomci postupně jezdit přestali. Na Pastvině už se delší dobu neobjevují. Jak dále uvedl Kares, v poslední době pozoruje i upadající zájem o hřbitov na Pořejově a také o kříž a místa v bývalém Bažantově, což jsou bývalé německé osady nedaleko Pastviny. Kolem rekonstruované kapličky ale vede značená cyklotrasa a žlutá turistická trasa. "Lidé většinou jen projedou, někteří se ale zastaví, vyfotí se zde. Proto manželka vytvořila informační tabuli, kterou jsme umístili na zeď kapličky. Bylo nám líto, že většina turistů ani neví, že prochází či projíždí zaniklou vsí." A když jsou Karesovi zrovna na chalupě, na požádání kapličku odemknou a umožní kolemjdoucím nahlédnout dovnitř. "Jsme rádi, že obec Studánka také projevila zájem o toto místo. Jsme v kontaktu s paní starostkou Vajskebrovou, která nabídla i pomoc při údržbě objektu," dodal pan Jaroslav. Ten by rád na Pastvině trávil s rodinou co nejvíce času. "Místní krajinu jsme si velmi oblíbili a chceme pokračovat v tom, co můj otec začal. Chceme toto místo nadále udržet alespoň v takovém stavu, jako je teď." Jednoduché to ale nebude, jak Jaroslav Kares uvedl, v poslední době se v této lokalitě stále častěji objevují jezdci na čtyřkolkách nebo krosových motocyklech a občas i řidiči, kteří si krátí cestu nebo se jim nechce na Pastvinu, kam je zákaz vjezdu, dojít pěšky.

