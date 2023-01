Konec světa si Kladrubští rozhodně nepřejí, ale hudba z filmu Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa jim byla inspirací pro novoroční ohňostroj. Při speciálně na míru vytvořené světelné show tak domácí i přespolní společně vpluli do nového roku.

Novoroční světelná show v Kladrubech nadchla domácí i přespolní. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Podívat se ze Stříbra přijel i Miroslav Šimek s rodinou: "Nevynechali jsme už dvacet let ani jeden ohňostroj u vás v Kladrubech. Jezdíme sem, co jsme se ženou spolu. Nyní už bereme samozřejmě i naše děti. Je to taková naše rodinná milá novoroční tradice. Letošní se opět povedl. Moc se nám líbil."